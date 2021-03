GE vende negocio de arriendo de aviones a su rival AerCap y apuntan a remodelar un mercado golpeado por el Covid-19

Energía

Con el acuerdo GE recibirá US$ 24.000 millones en efectivo más 111,5 millones de acciones, lo que equivale a una participación del 46% en el capital de la entidad combinada.

General Electric acordó vender su negocio de arriendo de aviones a su rival AerCap Holdings, reuniendo a los dos mayores financistas de aeronaves del mundo en un "deal" que está destinado a remodelar un mercado ya afectado por la pandemia de coronavirus.

Según los antecedentes difundidos este miércoles en un comunicado, la operación está valorada en más de US$ 30.000 millones, GE recibirá US$ 24.000 millones en efectivo más 111,5 millones de acciones, lo que equivale a una participación del 46% en el capital de la entidad combinada. GE obtendrá US$ 1.000 millones adicionales de AerCap en efectivo o en deuda cuando se cierre la transacción.

La unión da impulso a la ​subsidiaria de la estadounidense General Electric, después de un año en el que la pandemia ha golpeado la aviación y ha llevado a las aerolíneas de todo el mundo a cancelar pedidos de aviones, retrasar las entregas y aplazar los pagos de arrendamiento. El acuerdo también marca el final de GE Capital, la otrora poderosa unidad financiera de la compañía, cuyos remanentes se incorporarán al balance general corporativo más amplio.

El efecto será "eliminar el riesgo" de la empresa, dijo el director ejecutivo de GE, Larry Culp. "Esto marca la transformación de GE en una empresa mucho más centrada, más simple y más fuerte", dijo en una entrevista. "Esto nos dará la oportunidad de enfocarnos completamente en nuestros cuatro negocios industriales".

La compañía cayó 2% a US$ 13,72 antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. AerCap subió un 1% a US$ 56,54. A principios de esta semana, GE subió al nivel más alto desde mayo de 2018, impulsado por informes de que se estaba trabajando en un acuerdo, mientras que AerCap aumentó más en casi cuatro meses.

Para AerCap, el acuerdo posiciona a la compañía para un repunte de la industria, en medio de la expansión de las campañas de vacunación y el impulso para que las personas vuelvan a volar nuevamente después de la caída sin precedentes en la demanda de viajes el año pasado. Con la adquisición, AerCap poseería y administraría una cartera de más de 2.000 aviones, aproximadamente el 60% de los cuales son aviones de fuselaje estrecho. La empresa tendría una cartera de pedidos de unos 500 jets de última generación.

"A medida en que la recuperación de los viajes aéreos se acelera, esta transacción representa una oportunidad única que creemos creará valor a largo plazo para nuestros inversores", dijo el director ejecutivo de AerCap, Aengus Kelly, en un comunicado. "Esta combinación de negocios también fortalecerá nuestra asociación de larga data con GE Aviation, con la que esperamos trabajar estrechamente en el futuro".

El financiamiento comprometido de US$ 24 mil millones de AerCap por parte de Citigroup y Goldman Sachs Group se ubica como el segundo préstamo más grande a nivel mundial en lo que va de año, después de los US$ 25 mil millones de Verizon Communications obtenidos el mes pasado, según datos compilados por Bloomberg. El acuerdo de gran tamaño podría ayudar a impulsar la emisión global de préstamos, que ha sufrido una caída del 42% interanual.