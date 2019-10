Gigante chino deja atrás a Enel y se queda con Chilquinta por más de US$ 2.200 millones

Energía

La venta también incluirá la participación del 100% de Sempra Energy en Tecnored S.A.

Sempra anunció esta mañana la firma de un acuerdo para vender su participación accionaria en sus negocios chilenos, incluida su participación del 100% en Chilquinta Energía S.A. (Chilquinta Energía), al gigante chino State Grid International Development Limited (SGID).

La transacción involucra un monto por US$ 2.230 millones en efectivo, sujeto a ajustes por capital de trabajo y endeudamiento neto y otros ajustes, precisó el comunicado. La venta también incluirá la participación del 100% de Sempra Energy en Tecnored S.A., que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Chilquinta Energía y a terceros, y su participación del 50% en Eletrans S.A., que posee, construye, opera y mantiene instalaciones de transmisión de energía.

"Este acuerdo es realmente importante. Lleva a nuestra compañía un paso más cerca de completar la venta de nuestros negocios sudamericanos y concentrar nuestra estrategia de inversión aquí en América del Norte", dijo Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de Sempra Energy.

Se espera que la venta a SGID se complete en el primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la autoridad antimonopolio chilena, ciertas aprobaciones regulatorias chinas y la aprobación de la Autoridad Monetaria de las Bermudas, detalló la comunicación emitida por Sempra.

Sempra Energy recientemente vendió activos en Perú, incluida su participación del 83,6% en Luz del Sur S.A.A., a China Yangtze Power International (Hongkong) Co., Limited.

Todas estas transacciones implicarán para Sempra ganancias combinadas por aproximadamente US$ 5.820 millones en efectivo, sujeto a ajustes del cierre.

BofA Merrill Lynch y Lazard se desempeñaron como asesores financieros de Sempra Energy en las ventas, y White & Case como asesor legal.

El proceso

La carrera por Chilquinta comenzó el 28 de enero de este año cuando la distribuidora eléctrica informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la compañía estadounidense Sempra Energy –su única dueña y controladora- tomó la decisión de iniciar un proceso de venta de sus activos en Sudamérica, lo que incluye la totalidad de su participación accionaria en esta sociedad.



Lo anterior, luego de que meses antes los inversionistas Singer’s Elliott Management Corp. y Bluescape Resources Co. -propietarios del 4,9% de Sempra Energy- solicitaran cambios en el directorio y la venta de activos en diversos países -como los que maneja en Chile- para mejorar el balance.



La situación llegó al punto que Sempra Energy firmó un acuerdo de cooperación con Elliott y Bluescape, mientras se mantenía en curso la revisión de los negocios de la empresa, y que involucraba por ejemplo la designación de dos nuevos directores para la norteamericana. Y aunque el acuerdo de los minoritarios fue visto como una señal para rebajar la presión de la venta, posteriormente se oficializaron los nuevos planes que implicaban activar de forma decidida un proceso de venta.



En el proceso Enel fue mostró abiertamente su interés, a lo que se sumó Colbún, pero ésta última no llegó a la recta final. Sin embargo, también una firma china se quedó con Luz del Sur, ya que la norteamericana vendió la empresa peruana a cambio de unos US$ 3.590 millones a Yangtze Power International Co. Limited (CYP).