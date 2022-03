GNL Quintero cambia de controlador y la empresa se valoriza en casi US$ 1.500 millones

Energía

La española Enagás y el fondo canadiense Omers vendieron el 80% de la propiedad al consorcio formado por EIG y Fluxys, con sedes en EEUU y Bélgica, respectivamente.

Siguen los movimientos en el mercado energético. La compañía Enagás y el fondo Omers informaron ayer lunes que alcanzaron un acuerdo para vender de manera conjunta sus participaciones accionarias en GNL Quintero al consorcio formado por EIG y Fluxys.

La operación considera el 80% del terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), ya que el 20% restante se mantendrá en manos de Enap.

La empresa española detalló que por el 45,4% de las acciones de la sociedad recibirá US$ 661 millones, por lo que la empresa se valoriza en US$ 1.455 millones. Además, esta cifra se compara con los casi US$ 1.000 millones en los que se valorizó en 2017, cuando justamente Omers -fondo de pensión de los empleados municipales de Ontario, Canadá- compró el porcentaje de 34,6% que ahora enajenará en un monto de US$ 341 millones.

La fecha estimada de cierre de esta operación es el segundo semestre de 2022.

¿Los compradores? No son desconocidos para el mercado local (ver recuadro). La firma estadounidense EIG Global Energy Partners -que administra en Chile el complejo solar Cerro Dominador-, destacó que GNL Quintero "es una empresa de infraestructura energética clave que respalda la estrategia de descarbonización de Chile con un combustible puente que permite conciliar el crecimiento económico con la adopción de energías renovables y la eliminación gradual del carbón".

Asimismo, destacó que el terminal se beneficia de su ubicación estratégica "abasteciendo a una base diversificada de clientes en el centro de Chile en los sectores residencial, comercial, industrial, de transporte y generación de energía".

Por su parte, Pascal De Buck director general y CEO de Fluxys sostuvo que "con tres terminales de GNL en Europa, nuestra ambición de invertir fuera de Europa y convertirnos en el transportador de nuevos portadores de energía, Quintero encaja perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento en vista del futuro bajo en carbono".

La empresa destacó que el acuerdo los acerca a los desarrollos de hidrógeno en Chile y apoya la importación de este nueva fuente de energía en Bélgica.

Enagás mantiene proyectos en Chile

La venta de GNL Quintero no marca la salida en la zona de Enagás, ya que la empresa detalló que "seguirá contribuyendo el proceso de descarbonización en este país a través de proyectos de gas renovable".

En este sentido la compañía está impulsando el proyecto "Hidrógeno Verde Bahía Quintero" junto con Acciona y GNL Quintero, que ha sido seleccionado para recibir financiamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por US$ 5,7 millones.

"Este proyecto, que tendría una capacidad nominal de 10 MW, busca ofrecer una alternativa energética limpia y sostenible que contribuya al proceso de descarbonización en el país y para el desarrollo medioambiental de las comunas de Puchuncaví y Quintero, en la Región de Valparaíso", dijo la compañía española en un comunicado.

Por su parte, la directora general sénior América de Omers Infraestructura, Gisele Everett, indicó en una declaración que en relación a su trayectoria en GNL Quintero que "hemos sido un inversor activo desde 2017 y hemos tenido el privilegio de haber trabajado junto a nuestros socios accionistas y el experimentado equipo de gestión" de esa firma. En este sentido, la ejecutiva afirmó que "durante nuestro período de propiedad, GNL Quintero ha brindado un rendimiento operativo confiable, lo que garantiza la seguridad energética a sus clientes directos y usuarios finales".

¿Quiénes son EIG y Fluxys, las empresas

que dirigirán los destinos de GNL Quintero?

EIG Global Energy Partners es un reconocido inversionista institucional, con sede en Washington, que se desenvuelve en el sector energético global. Se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura asociada que a lo largo de sus 40 años de historia han significado US$39,7 mil millones para el sector energético a través de más de 379 proyectos o empresas en 38 países.

Los clientes de EIG incluyen muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación, fundaciones y fondos soberanos de EEUU, Asia y Europa.

Por su parte, Fluxys es un grupo de infraestructura energética con sede en Bélgica y que cuenta con activos en transmisión y almacenamiento de gas, así como en terminales de gas natural licuado. Con más de 1.300 empleados, la empresa opera 12.000 kilómetros de gasoductos en Europa y Brasil.

Además, posee terminales de gas natural licuado en Bélgica, Francia y Grecia, los cuales suman una capacidad de regasificación anual de 29.000 millones de metros cúbicos.

