Grupo Luksic pretende recalar este año con filial de combustibles en EEUU y Latinoamérica

Energía

Enex, que en Chile opera Shell, podría realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones para recaudar capital, explicó Francisco Pérez Mackenna, gerente general del holding.

Bajo la premisa de hacer crecer de manera importante el peso del negocio internacional dentro del balance de Quiñenco, el gerente general de holding del grupo Luksic, Francisco Pérez Mackenna, explicó que uno de los focos será expandir su negocio de combustibles. El grupo participa en ese negocio a través de Enex, con la marca Shell en Chile.

“Intentamos en Argentina, no nos fue bien, apareció un oferente desde Brasil que es socio de Shell, que ofreció una cifra no muy distinta de la nuestra, pero finalmente fue preferido”, dijo. Agregó que de todos modos “hay muchas oportunidades en el mundo, Estados Unidos por ejemplo es un mercado donde nosotros no hemos estado muy presentes y nos interesa mucho y contribuiría a diversificar nuestras fuentes de ingresos”.

Consultado sobre si la idea es seguir los pasos de Copec, que en 2016 compró la red de estaciones de servicio Mapco en ese país, el ejecutivo agregó que se trata de un buen ejemplo. "El mercado americano es enorme y muy segmentado”.

Respecto a los recursos disponibles para esto, precisó que “tenemos lo suficiente para apoyar nuestras empresas operativas. En este caso sería una inversión de Enex, que es una empresa que tiene bastante capital, 100% nuestra". De todos modos, añadió que "siempre se podría hacer un aumento de capital, una IPO (Oferta Pública Inicial de acciones) en el mercado internacional y levantar recursos adicionales”.

“Estamos viendo varias cosas en Estados Unidos y en América, pero hasta que no se concreten –como dicen en el campo– no hay que cacarear los huevos antes de ponerlos”, indicó, aludiendo a que esperan que sea este año.