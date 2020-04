Herman Chadwick: "Estimo que van por buen camino las medidas económicas y sociales que ha tomado el gobierno"

Energía

Frente al incendio que afectó las oficinas de Enel Chile en calle Santa Rosa, aseguró que están en "vías de normalizar la situación".

Sin embargo, no dejó del todo atrás el año pasado. Chadwick dedicó parte de su discurso a reconocer que el 2019 fue también un año "duro y diferente" para Enel. No solo por el estallido social sino que también por el incendio de parte de las oficinas de calle Santa Rosa, que los llevó a trasladar sus oficinas a espacios temporales, y además modificar la forma de trabajo. "Felizmente, gracias a la gerencia de esta empresa, estamos en vías de normalizar esta situación", destacó. A pesar de todo, añadió, los resultados financieros fueron positivos.

En esa línea, Chadwick se mostró optimista frente a lo que viene para los próximos meses. "Si bien aún muchos dicen que no hemos llegado al peak que hablan los expertos, desde Enel enfrentamos el futuro con esperanza", sostuvo, agregando que "sabemos salir adelante en la adversidad", ya que en eso "hemos dado muchas pruebas en Chile".

