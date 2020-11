Informes de peritos y evaluadores valorizan en hasta US$ 7 mil millones activos de Enel Green Power Américas

Energía

La compañía realizará una presentación el próximo 13 de noviembre sobre los cuatros documentos entregados en el marco de la operación de fusión con brazo de inversión renovable de la italiana.

El primer hito relevante se cumplió en la hoja de ruta trazada por Enel Américas luego de anunciar el 21 de septiembre su intención de fusionarse con el brazo de inversión en energías renovables de la italiana en la región, Enel Green Power (EGP), operación que busca optimizar la estructura financiera y apoyar el crecimiento futuro de las compañías.

Según informó este viernes el gerente general de Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tal como estaba previsto, los evaluadores y tasadores independientes presentaron sus informes de interés corporativo, junto a términos y condiciones de mercado.

Así, se puso a disposición de los accionistas el informe definitivo emitido por el evaluador independiente designado por el directorio de Enel Américas, Banco Santander, y el informe definitivo emitido por el evaluador independiente designado por el comité de directores de Enel Américas, Banchile Asesoría Financiera S.A. Estos abordan las condiciones de la operación de fusión, sus efectos y su potencial impacto sobre Enel Américas.

El análisis de valorización de Banchile indicó un rango de US$ 5.700 millones y US$ 6.200 millones para el valor del patrimonio de EGP Americas. En tanto, Santander lo cifró entre US$ 6.000 millones y US$ 6.800 millones.

Y, además, el informe definitivo emanado del perito independiente designado por Enel Américas, Pablo D'Agliano, junto al documento realizado por el perito independiente de EGP Américas SpA, David Jana. Ambos escritos sobre el valor de las sociedades que se fusionan, Enel Américas y EGP Américas SpA y la relación de canje de las acciones de las referidas sociedades y correspondiente balance proforma, en el marco de la operación de fusión.

En este caso, D'Agliano estimó un valor económico del patrimonio de EGP Americas en un rango entre US$ 6.356 millones y US$ 7.025 millones. Jana, en tanto, lo hizo en un intervalo de US$ 6.053 millones y US$ 6.840 millones.

En esa línea, el gerente general de Enel Américas detalló que el 13 de noviembre se efectuará una presentación respecto a los informes recibidos y otras materias relacionadas con la operación, a la cual tendrán acceso todos los inversionistas locales y extranjeros, accionistas y el mercado en general.

Luego, de acuerdo al cronograma de la compañía, se realizará en diciembre una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la operación y la transacción se completará recién en el segundo trimestre del próximo año.