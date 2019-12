Italiana Enel estima efectos en Chile y evalúa opciones para apoyar a pequeñas empresas a raíz de la crisis

Energía

Según presentaron en su plan de inversiones local, Ebitda se podría ver reducido en hasta US$ 100 millones este ejercicio.

A 46 días del inicio de las manifestaciones masivas y la crisis social que enfrenta el país, la operación en Chile de la italiana Enel entregó la primera estimación de los efectos que tendrá en su operación en el marco de la presentación de su plan 2020-2022.

Según explicaron ejecutivos -encabezados por Paolo Pallotti, CEO de Enel Chile- se espera tener un efecto de entre US$ 50 millones y US$ 100 millones menos en la generación de Ebitda, el que estaba estimado en US$ 1.700 millones.

Esto se verá reducido fundamentalmente por la baja en la demanda eléctrica -que ha implicado caídas en la generación- y también por menores ventas del área comercial retail, dado que se ha evitado salir a comercializar productos, dada la situación del país.

“Esto refleja lo que pasó al país en el último mes, donde el efecto más importante está en la evolución de la demanda y las actividades comerciales, donde claramente en una situación como la de ahora, paramos voluntariamente la actividad comercial, porque no era el momento de poner personas en riesgo para tener actividades comerciales en la calle”, dijo Pallotti, quien agregó que hay un efecto de cola de la sequía, que llegó antes de lo pensado.

Agregó que todo esto tendrá un efecto en la capacidad de pago de los clientes, donde ellos voluntariamente están tomando medidas, especialmente mirando a las pequeñas y medianas empresas que sufrieron daños, con temas como las fechas de vencimiento de las cuentas y eliminado el corte del servicio por no pago.