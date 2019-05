Jiménez por Cardones-Polpaico: “Están muy avanzados”

Energía

La línea eléctrica Cardones-Polpaico está ad portas de entrar en operación, lo que incluso podría producirse antes del 11 de junio, como se comprometió. La ministra de Energía, Susana Jiménez, indicó que la empresa no les ha comunicado oficialmente si se adelantarán a la fecha, pero reconoció que “están muy avanzados, ya están en las últimas pruebas técnicas”. Sobre el cobro de boletas de garantía, precisó que respecto al tramo 3 “se han ido estudiando los distintos antecedentes entregados, pero no es hasta el término de la obra que podemos tener todos los antecedentes a la vista”, para definir si se cobrará o no.