Jobet asegura que acuerdo por servicios básicos no es voluntario y compañías que incumplan arriesgan multas millonarias

Energía

En cuanto a los proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso, el titular de Energía señaló que, a su juicio, el problema de los suministros básicos ya fue resuelto con el anuncio del plan solidario un mes atrás.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró que el acuerdo entre las compañías proveedoras de servicios básicos y el gobierno no es voluntario. De esa manera, aquellas que incumplan el acuerdo de no cortar el suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones por mora, arriesgan multas de hasta $ 6 mil millones.

"Alguna gente pensó que, porque esto fue un acuerdo con las compañías, hoy día pueden cumplirlo o no cumplirlo y eso no es verdad. Nosotros llegamos a un acuerdo voluntario con las compañías, pero una vez que alcanzamos ese acuerdo se volvió obligatorio. La superintendencia puede fiscalizar el cumplimiento y las compañías que no lo cumplan se exponen a multas. Entonces ojo con eso, la gente que cumple los requisitos tiene derecho a acceder a beneficios y las compañías están obligadas a otorgarlos" , dijo Jobet en conversación con Radio Cooperativa.

Son varios los proyectos de ley que buscan la prohibición de suspender los servicios básicos mientras dure el Estado de Emergencia en Chile que actualmente están siendo discutidos en el Congreso. Consultado por el nulo apoyo que han recibido por parte del gobierno, Jobet fue enfático al señalar que, a su juicio, el problema ya fue resuelto con el anuncio del plan solidario un mes atrás.

"Nosotros no nos oponemos al proyecto. Ahí hay varios proyectos y yo he participado activamente en la discusión y he hecho ver los puntos de vista del Ejecutivo para que esos proyectos, en la medida que avancen, salgan lo mejor posible", dijo.

"A juicio nuestro este problema nosotros lo resolvimos hace un mes cuando anunciamos este plan. El Congreso ha jugado roles sustituibles en muchas cosas, en muchos proyectos para la crisis y ha tenido una muy buena disposición con el gobierno para colegislar, pero en materia de servicios públicos la misma biblioteca del congreso hizo un levantamiento de cómo se resolvió el problema en otros países y en todos fue por la vía administrativa. Por una razón muy simple: porque es más rápido", agregó.

Caso edificios

Son varios los casos de gente que vive en edificio y ha denunciado que por no pago de los gastos comunes, les han cortado estos servicios básicos. Jobet calificó la medida como "un total descriterio" e hizo un llamado a los administradores de edificios a tomar decisiones "con sentido común".

"Lo primero que tenemos que hacer en esta crisis, donde la gente lo está pasando mal, es que todos hagamos una contribución para ser empáticos, aplicar el sentido común, ayudarnos mutuamente", enfatizó el secretario de Estado.