Jobet por demanda de ISA ante el Ciadi: “No intentemos politizar este tema”

Energía

Biministro de Energía y Minería dijo estar “confiado” en un resultado exitoso en proceso que inició la firma por megalínea Cardones-Polpaico.

A dos días de que ISA Interchile iniciara un proceso contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras millonarias multas por retrasos en la megalínea Cardones-Polpaico, la comisión de Minería y Energía del Senado interrogó al ministro de la cartera, Juan Carlos Jobet, por la arremetida de la colombiana.

Antes de continuar con la tramitación del proyecto de protección de glaciares, y al ser consultado, Jobet explicó que la compañía no fue capaz de poner en operación la obra en el plazo establecido, y que se establecían multas y el cobro de boletas de garantía por estas razones, salvo que los atrasos pudiesen imputarse a eventos de fuerza mayor.

Y, aunque aseguró que el ministerio siguió los procesos y dio instancias para que la firma demostrara esas causas, solo se acreditó en forma parcial. Esto derivó en un proceso de consulta y, a pesar de los esfuerzos de las partes, no se alcanzó un acuerdo. “Chile ha tenido otras demandas. En la mayoría, hemos tenido resultados exitosos y estamos muy confiados que ese va a ser el caso en esta oportunidad”, recalcó.

Pero el tema encendió el debate. La senadora Yasna Provoste enfatizó que “esta iniciativa tuvo problemas del trazado, pero también en el modelo de negocio”, aludiendo a los pequeños empresarios que fueron “defraudados” por montos impagos. “Pediría que el Estado revise el resto de los contratos que tiene con este consorcio”, enfatizó.

Su par Guido Girardi replicó que la firma actuó de manera “matonesca” y que “tenemos un Estado y un gobierno que fue totalmente cómplice”, ya que aceptó intervenir en una zona protegida. A ello se sumó Isabel Allende criticando la mala relación que tuvo la empresa con la comunidad.

En esta atmósfera, Jobet intentó apaciguar los ánimos: “Lo que estamos defendiendo son los intereses del Estado de Chile y, por lo tanto, mi humilde sugerencia es que no intentemos politizar este tema. Debiéramos actuar de forma unida, defendiendo los intereses del país”. Y agregó: “tenemos que hacer frente común como gobierno y no empezar a apuntarse con el dedo, porque eso no nos va a llevar demasiado lejos”.

Luego, la instancia abordó el proyecto de glaciares, dejando nuevamente pendiente la redacción en torno al sistema preventivo de evaluación de impacto ambiental mejorado en el ambiente periglaciar y permafrost, pasando a los artículos transitorios y sanciones. Sin embargo, por una solicitud de información de Provoste sobre procesos sancionatorios, se acordó programar dos sesiones -una por el plan de descontaminación de Calama y otra secreta por la demanda de ISA en el Ciadi- y luego retomar la discusión.