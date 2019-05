José Venegas: “No gastar US$ 800 millones en construir una central es un ahorro importante para El Campesino”

Energía

Autoridad expuso ante diputados situación de central para abastecer contratos de clientes residenciales.

La pugna entre la central El Campesino, las distribuidoras eléctricas y la Comisión Nacional de Energía (CNE) está a punto de pasar a su próxima etapa: un arbitraje. Pero ayer, el secretario ejecutivo de la entidad, José Venegas, dio cuenta de cómo se ha dado el proceso en torno a la no construcción de la central y el efecto que tiene esto en el sistema.

Venegas defendió que la construcción de la central es parte del contrato adjudicado en 2014, cuando la generadora propiedad del grupo local AME y los franceses de EDF, se adjudicó un bloque de 4.000 GWh, equivalente a 12% del consumo residencial del país.

Tanto es así –dijo Venegas en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados- que el proponente tenía hasta junio de 2016 para activar una cláusula que le permitía aplazar la entrada en vigencia del contrato –que comenzó a regir este año- hasta por dos ejercicios, ante demoras en el proyecto.

"En 2016 y 2017 estaba meridianamente claro que al llegar enero de 2019, la central no iba a estar construida, porque no se habían iniciado las obras", recalcó.

Luego agregó que "en vez de iniciar la construcción, El Campesino lo que hace es que, actuando unilateralmente, compra estos activos (complejo Renca y otros a AES Gener) presumiblemente para respaldar parte del contrato".

Hoy la autoridad está revisando la última información que les llegó por parte de las distribuidoras eléctricas respecto de las condiciones que tienen acordadas con la central para modificar el contrato.

El criterio para dar luz verde a eso –explicó Venegas- apunta a que la solución sea equivalente al reemplazo de la central a gas por 640 MW por nueva capacidad, además de establecer condiciones de qué sucederá si no se cumple con eso.

El nuevo plan considera la central Sol del Loa, por 300 MW, que estaría lista en 2023, además de activos existentes. Sin embargo, "no se aportan los resguardos respecto de si los proyectos no se cumplen", dijo.

Venegas aclaró que aún está pendiente que la CNE se pronuncie, pero "entendemos que entre las cosas que El Campesino nos ha mandado a través de las distribuidoras, ellos consideran que no es pertinente la atribución de la CNE de aprobar la modificación de contrato".

Efecto en precios

A solicitud de los integrantes de la comisión, Venegas preparó un cálculo del efecto en el sistema del contrato, lo que de todos modos no considera cómo pueden evolucionar el precio del gas o el tipo de cambio.

Dijo que en una cuenta tipo de clientes residenciales, sería solo 0,3% al 2020, pero hacia 2025 las boletas podrían ser 5,2% más económicas si este contrato no existiera, dado que en esa época comienzan a operar nuevos acuerdos menos costosos. Consultado si todo el caso respondía a una especulación financiera de la empresa, dijo que no lo sabían, pero "probablemente dar el suministro en estas condiciones es más barato que en las condiciones originales de la oferta (...) Sin duda no gastar US$ 800 millones en construir una central es un ahorro financiero importante".

Venegas dijo que la no construcción de la central afectará la oferta futura de electricidad del sistema y, además, puede ser una señal para otros proyectos que se construirán, los que podrían decir "yo voy a hacer lo mismo".

Finalmente, Venegas señaló que la CNE ha estado dispuesta a escuchar propuestas equivalentes de reemplazo, "pero no hemos visto algo como eso".