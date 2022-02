Licitación en Enami activó intensas reuniones y estatal asegura que venta será definida por nuevo directorio

Energía

Ante la solicitud de la futura ministra de Minería, conocedores señalan que la Contraloría ya resolvió preliminarmente oficiar a la empresa para pedir un informe.

Un revuelo en la Empresa Nacional de Minería (Enami), pero también en las próximas autoridades del sector minero ha provocado los sorpresivos avisos donde se ponen a la venta diferentes propiedades de la estatal en Santiago y regiones. Al rechazo de los sindicatos y una petición de pronunciamiento a Contraloría por parte de la futura ministra de la cartera, Marcela Hernando, ayer se sumaron nuevas reuniones que mantienen los ánimos caldeados.

Fue entre junio y julio del año pasado cuando el actual vicepresidente ejecutivo de Enami, Enrique Valdivieso, habría comenzado a trabajar en torno a la idea. Así, el 28 de octubre planteó que los activos prescindibles no mineros necesitaban una política general de venta de activos en función del valor y costo de mantenimiento; que todos los procesos serán vía licitación con máxima transparencia, y se puso la condición que los activos relacionados con sindicados serán consensuados previamente.

A juicio de los trabajadores, en ese tránsito, se habría decidido pausar el plan, por lo que se sorprendieron -dicen- con los avisos conocidos la semana pasada. En un principio, comenta una fuente, se vendería el edificio en Santiago, la subgerencia de Antofagasta y todo el complejo de casas de Bahía Inglesa. Este último que está con convenio colectivo. Pero ahora -dice- se incluyeron más.

Si bien la estatal tiene cientos de activos, se puso la mirada sobre alrededor de seis, los que -asegura Enami- tienen un costo de mantenimiento alto. Uno de ellos es el edificio corporativo ubicado en Mac-Iver que estaría subutilizado. También figura algunas propiedades que están en Bahía Inglesa. De hecho, una casa que está destinada para el uso particular del vicepresidente ejecutivo. Distinto es el caso de las casas de los sindicatos aunque -según comentan- hay una cancha de tenis y una piscina que no se justificarían.

Desde Enami se defienden en cuanto a los reproches que se licitará un día antes del cambio de gobierno. Aseguran que la licitación no se cierra el 10 de marzo sino que hasta esa fecha se reciben ofertas. A partir de ahí comienza el proceso de análisis y revisión de oferentes y, posteriormente, el directorio de Enami deberá decidir si se aceptan las ofertas y proceder a la enajenación y cierre del proceso.

Por casi dos horas dirigentes de los 16 sindicatos de la estatal se reunieron ayer con asesores de las futuras autoridades de la cartera de Minería, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, y el exvicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce. Tras la cita, la presidenta del Sindicato Nº2 Cabildo de Enami, Irma Zamora, indicó que “indicamos nuestros dolores en función de la venta del patrimonio, la desvinculación de trabajadores, el maltrato que se ha generado”.

Si bien en el encuentro no hubo definiciones sobre pasos a seguir, sí se habría acordado esperar la evolución del conflicto, pero sin quitar su atención. “Sí se van a seguir haciendo análisis para ver algún recurso de protección, también por la parte administrativa ver el tema de la Contraloría dado que la diputada hizo un escrito”, dice la dirigenta.

Sobre esto último, quienes conocen el proceso, señalan que la Contraloría ya resolvió preliminarmente oficiar a Enami para pedir un informe y sobre esa base se tome una decisión.

Además, trascendió que el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Francisco Araya, citó a reunión al comité de pequeña minería para tratar lo ocurrido en Enami.

"La prudencia nuestra ha sido esperar al nuevo directorio

para dejarles a ellos que decidan qué hacer con estos activos"

Vicepresidente ejecutivo de Enami, Enrique Valdivieso, recalca que no es un remate y que está dispuesto a aclarar el conflicto con la futura ministra.

Diez meses lleva Enrique Valdivieso en la Vicepresidencia Ejecutiva de Enami. De entrada, el ejecutivo aclara, tanto a las autoridades futuras como a la opinión pública, que esto en ningún caso es un remate. Según explica, se trata de una licitación en la que se recibirán ofertas hasta el 10 de marzo y habrá un plazo para adjudicar o rechazarlas dependiendo de lo que diga el directorio. "La prudencia nuestra ha sido esperar al nuevo directorio para dejarles a ellos que decidan qué hacer con estos activos", sostiene. Y recalca: "Aquí no se ha hecho nada entre gallos y medianoche ni a puertas cerradas. Yo desde que llegué a la Enami he trabajado en puertas abiertas y eso le consta a todos los trabajadores".

- ¿Esta decisión pasó por alguna sesión de directorio?

- Aquí nunca se ha tomado nada sin la autorización previa del directorio. El directorio fue súper claro que la administración debe avanzar con prudencia. Obviamente hemos avanzado con mucha prudencia, hablando con los sindicatos, hablando con los que corresponde, haciendo esta suerte de licitación, no remate, para darle la transparencia total y que la nueva administración, el nuevo directorio, pueda decidir con las cartas en las manos. Para la Enami tiene costo cero rechazar la oferta.

- ¿Tiene programada alguna reunión con la futura ministra?

- No. Recibí un mail de José Valdivia que me hacía llegar una carta supuestamente firmada por la ministra. Es toda la información que he recibido de la nueva autoridad y supuestamente este señor es el jefe de gabinete. Sí le estoy contestando la carta diciéndole que estoy 100% dispuesto a aclarar que esto no es un remate, es una licitación y que desde un principio esto lo debiera decidir el nuevo directorio y me pongo 100% a su disposición para lo que estime conveniente.

- ¿Hay alguna posibilidad de echar pie atrás a esta licitación?

- Mi deber como presidente es mostrarle que una de las vías de financiamiento para bajar la deuda que se ha generado es vendiendo algunos prescindibles de estos cientos de propiedades que tiene la Enami.

- ¿Cuánto podría recaudar Enami con esta licitación?

- Los números a lo mejor no son importantes en términos de recaudación. Lo importante acá es que tenemos cientos de propiedades, cada una tiene altísimos costos de operación. Es ridículo que la Enami esté gastando en una casa para mi uso particular siendo que con los sueldos que tienen los ejecutivos de Enami deberían poderse pagar sus vacaciones.