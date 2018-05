Lipigas incrementó 4,2% sus ingresos en el primer trimestre por mejor desempeño de operación en Chile

Energía

Lo anterior, permitió hacer frente al menor volumen de ventas de GLP en Colombia y Perú.

Un mejor desempeño de las operaciones de Lipigas en Chile movieron sus resultados al alza durante el primer trimestre del año.

Durante el período los ingresos de la firma aumentaron 4,2%, totalizando US$ 171 millones.

Tanto el incremento de 4% en el volumen de ventas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), como los mayores precios de venta en Chile, permitieron a la compañía hacer frente a la caída de 7,3% y 8,2% en los volúmenes de venta de Colombia y Perú, respectivamente.

En tanto, un menor resultado operacional ocasionó una caída de 14% en las ganancias, las cuales alcanzaron US$ 9,4 millones, frente a los US$ 11 millones del mismo trimestre en 2017.

Durante los tres primeros meses de 2018, los ingresos de la operación en Chile se incrementaron 11,2% cerrando en US$ 123 millones. En el caso de Colombia, las cifras tuvieron una baja no significativa de 0,1%, totalizando US$ 18,2 millones y Perú, con US$ 30 millones, anotó una caída de 15,2%.

Respecto a estos dos últimos, el gerente general de Lipigas, Ángel Mafucci, manifestó que "en ambos países, se siguen desarrollando acciones para incrementar el volumen de negocios y en el caso de Perú, recuperar el nivel de márgenes de años anteriores".

Mafucci añadió que en cuanto a las proyecciones de la compañía "además de continuar consolidando estrategias comerciales para acercarnos a nuestros clientes en el negocio de GLP, estamos agregando soluciones multienergía para clientes industriales y comerciales que estamos seguros nos irán posicionando como una alternativa confiable y eficiente para satisfacer sus necesidades de energía".