Matriz italiana podría subir a 74% su participación en Enel Américas

Pese a que no hay cifras oficiales que den cuenta de cómo podría cambiar la propiedad, Scotiabank hizo una aproximación en base a 5 escenarios.

Después de haber tenido una dura jornada en la bolsa el martes, ayer la acción de Enel Américas tuvo una leve caída (0,62%) en la Bolsa de Santiago. Pese a que se mantiene la incertidumbre sobre los alcances de la eventual fusión con Enel Green Power en la región -negocio que no considera Chile-, algunos informes de corredores están dando una perspectiva positiva a la operación.

Fue Scotiabank GBM -que justamente tiene una mirada positiva- la que se atrevió a entregar posibles escenarios de lo que implicará la concentración, en especial porque la italiana Enel aumentará su participación de 65% que tiene actualmente en Enel Américas si logra el apoyo de una parte del resto de los accionistas.

El gran misterio son los números que hay tras Enel Green Power en la región, para lo cual habrá que esperar hasta mediados de noviembre, en base al trabajo que hagan evaluadores independientes. Sin embargo, el banco canadiense llegó a cinco escenarios posibles, con cifras que se conocen y buscando activos comparables.

De este modo, concluye que el brazo de energías renovables en la región -sin Chile- tiene una capitalización de mercado que podría estar entre US$ 2.500 millones y US$ 4.000 millones -en base a una deuda de unos US$ 1.000 millones-, con generación de Ebitda por un rango entre US$ 377 millones y US$ 571 millones para 2020 y 2022, respectivamente.

Así, su análisis apunta que el valor de los activos estaría entre US$ 2.700 millones y US$ 3.800 millones, lo que en definitiva implicaría que la matriz italiana subiría su participación desde 65% a un rango entre 72% y 74%.

De todos modos, Scotiabank reconoce que persisten incógnitas, como el efecto de las monedas, operaciones interempresas y expansión futura.