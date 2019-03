Medidores inteligentes: Energía impulsa mesa de trabajo con cinco distribuidoras

Energía

Pese a que mantiene su oposición a la idea central del plan, CGE también será parte de la discusión.

Pese al ruido que hay al interior de las distribuidoras de electricidad respecto de la idea del gobierno de hacer una recompra de medidores eléctricos como compensación a clientes por el cambio a unidades digitales, cinco firmas del sector aceptaron sumarse a la mesa técnica que impulsa el Ministerio de Energía para definir los detalles de la medida.

Aunque algunas empresas consultadas estiman que la medida no es positiva, dentro del análisis que han hecho se ha tildado como un “mal menor”. A un valor de $ 10.000 por unidad, la recompra podría implicar recursos por más de US$ 70 millones para las empresas, aunque aun no hay claridad de valor final que se pagará a los usuarios.

En un comunicado, el Ministerio de Energía señaló que esta semana tendrá la primera reunión de trabajo con Enel, CGE -pese a que cuestionó la idea inicialmente-, Chilquinta, Saesa y Fenacopel.

En el caso de CGE, se mantendría la oposición a la idea de recompra, pero estiman que es relevante participar de la discusión.

Oficialmente, la firma de capitales españoles señaló que “espera que del trabajo de esta mesa surjan opciones que permitan superar tanto las objeciones que ha manifestado como el resto de obstáculos que dificultan la adopción exitosa de esta nueva tecnología”.

La mesa debatirá en seis ejes, como: implementación de la compra de medidores usados; análisis de otros incentivos para impulsar el recambio tecnológico; alternativas tarifarias para usuarios con medidores inteligentes, y campañas de información sobre el proceso de recambio de los medidores inteligentes, entre otras.

Una de las firmas que ayer entregó su respaldo al plan completo de la medida fue Saesa, que tiene del orden de 840 mil clientes.

“Luego de analizar las medidas propuestas por el gobierno, le comunicamos al Ministerio de Energía nuestra disposición a ser parte activa de la mesa técnica que ha convocado para discutir el tema. Estamos abiertos a estudiar cualquier alternativa que se nos plantee, con el fin de contribuir a brindar una mejor calidad de servicio para los clientes”, señalaron en una comunicación.

CGE analiza opciones para filial en Magallanes

En otro frente, CGE informó que mandató a BTG Pactual y AZ Capital para buscar alternativas estratégicas para la filial Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag).

Las opciones que barajan van desde una eventual asociación estratégica, gestión conjunta de negocios o joint venture y una venta directa o indirecta de todo o parte de las acciones de la empresa.

CGE tiene el 55% de esta compañía.

Coordinador licita tres subestaciones móviles

El Coordinador Eléctrico comenzó ayer el road show para promover nuevas obras de transmisión por más de US$ 400 millones.

Una de las novedades, explica el presidente de la instancia, Juan Carlos Olmedo, es que se incorporaron tres subestaciones móviles en las zonas de Valparaíso, Maule y Biobío, las que buscan dar una respuesta rápida en caso de contingencias en instalaciones que afectan a los consumidores. Olmedo destacó que es primera vez que se incluye este tipo de obras. La entidad hará una presentación en EEUU.