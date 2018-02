Energía

En cambio, el mayor gasto en impuesto a las ganancias implicó una caída de 9% en las utilidades.

Resultados favorables registró Metrogas, filial de la española Gas Natural Fenosa, en sus ingresos durante 2017. Así lo informó la empresa en su último reporte al mercado, según el cual cerró el año pasado en US$ 605 millones de ventas, un 8% más que en 2016.

En su análisis razonado la empresa señaló que esta alza responde a un mejor desempeño en los segmentos residencial y comercial e industrial. En el caso del primero “aumentan, entre otros debido a un incremento del volumen con respecto al mismo período del mes anterior”. “Éste ha sido impulsado en gran medida por el plan de gasificación que ha llevado adelante la compañía durante 2017”, dijeron.

No pasó lo mismo a nivel de utilidades, cuya caída fue del 9%, pasando de los US$ 77 millones en 2016 a US$ 70 millones en 2017. Metrogas detalló que el hecho está “explicado principalmente por un mayor gasto por impuesto a las ganancias del año 2017 con respecto al año anterior”.