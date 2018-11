Ministerio de Energía acelera proceso para establecer plan de descarbonización

Energía

Ya se han realizado siete reuniones de la mesa que analiza el tema y, con ese trabajo, se pasarán a elaborar las propuestas y compromisos.

“Estamos adelantando los tiempos, acelerando”. La ministra de Energía, Susana Jiménez, definió nuevos plazos para llegar a un cronograma y compromisos de desacarbonización de la matriz energética nacional.

En el marco de un seminario organizado por Acera, Jiménez detalló que están acortando los plazos para contar con resultados de la mesa que impulsa el gobierno con las empresas, para tener el primer trimestre un anuncio concreto.

Cuando comenzó el trabajo de esta instancia, se estimaba que habría al menos un año de trabajo junto a las empresas antes de cualquier definición. Según ha trascendido, se está poniendo mayor presión para que las empresas tomen sus definiciones de cómo harán esto en el país, dado que hoy la generación a carbón representa cerca del 40%.

“Nosotros iniciamos este proceso en junio y hemos tenido siete sesiones, donde se han podido ver las distintas aristas (que implica descarbonizar). Es fundamental el tema medioambiental, la reducción de emisiones, pero también hemos visto temas de carácter social, laboral, de seguridad del sistema, eventuales impactos en precios de energía, por lo que ha permitido un diálogo fructífero. Hemos visto experiencias internacionales, hemos encargado estudios y eso nos permite tener una visión más completa a fin de lograr un acuerdo que sea beneficioso para todos”, dijo Jiménez.

Actualmente, AES Gener tiene 3.016 MW de capacidad con esta tecnología, mientras Engie tiene 1.130 MW, Enel con 638 MW y Colbún con 370 MW, según el último reporte de la consultora Systep.

La descarbonización plantea disyuntivas. Según se desprende de un estudio realizado por el Coordinador Eléctrico, para medir el efecto en la operación, se ve una disminución de los costos de operación, pero se requerirán más inversiones en obras de generación y transmisión.

Al contrapesar esos dos factores, se ve un aumento de 30% en el gasto al año 2040.

Esto último, porque si bien los costos de operación bajan desde US$ 1.960 millones en un escenario con carboneras a US$ 739 millones sin ellas, las inversiones en obras suben desde US$ 2.387 millones a US$ 4.506 millones, detalló Systep.

Ley de flexibilización tiene fecha

Además, este compromiso que asumirán próximamente las empresas, obligará a reemplazar esa generación.

Para eso, el gobierno está trabajado un proyecto de ley de flexibilización del sistema eléctrico, que busca entregar incentivos de precio para la incorporación de fuentes que apoyen a las renovables.

“Ese trabajo se está haciendo internamente. Va a venir una etapa de participación para perfeccionar la propuesta y estamos pensando en ingresar al Congreso el primer trimestre del próximo año”, dijo la ministra Jiménez.

Explicó que se busca que estén dados los incentivos para que estas energías de carácter variable, estén acompañadas de otras tecnologías que le den el atributo de flexibilidad, que permita gestionar la variabilidad.

“Almacenamiento, señales de precio, servicios complementarios. La idea es que esto permita el despliegue de todo tipo de tecnologías en un contexto de seguridad del sistema”, recalcó la ministra.

Susana Jiménez, ministra de Energía.

CNE apunta a flexibilizar crecimiento en transmisión

En el marco del seminario organizado por Acera, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, hizo una descripción de cómo está el mercado eléctrico, el que añadió, está en una etapa de transición tecnológica. Esto porque hoy hay diversas tecnologías que están evolucionando de forma acelerada, donde en poco tiempo se están volviendo competitivas. Por eso, recalcó que "no hay que sesgar hacia alguna tecnología (...) sino que dar condiciones de acceso a la operación a todas", dijo.

Luego explicó algunos de los temas que está trabajando la CNE. Por ejemplo, abordó la importancia de dar flexibilidad al sistema en varios ámbitos. Uno de ellos en la expansión de la transmisión, que buscan abordar temas relacionados al plan de crecimiento, porque se han visto demoras que entorpecen a algunos proyectos de generación de energía renovable. "Debe haber una manera de pasar a una forma más expedita, tomando en cuenta que hay un desarrollo de proyectos y demanda que pueden ser más rápidos que el proceso de planificación", dijo.