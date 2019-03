Ministerio de Energía anuncia que ya llegó a un acuerdo con Enel para la compra de medidores antiguos

Energía

Además, sobre el proceso de cambio de medidores se sostuvo que se hará un protocolo de recambio en el cual se abordará cuándo se hará y sobre el consentimiento de los usuarios.

Tras anunciar ayer la intención del gobierno de explorar un acuerdo con las empresas distribuidoras para que éstas, al momento de cambiar el medidor inteligente, puedan comprarles a los propietarios sus aparatos antiguos, el Ministerio de Energía anunció hoy que la empresa Enel ya se comprometió a avanzar en esta materia, por lo que se reunirán para acordar los detalles del proceso.

"Hemos conversado con todo el gremio y con todas las empresas pero hoy día concretamente ya tuvimos el compromiso de la empresa Enel de avanzar en esta materia y nos vamos a juntar para definir cada uno de los detalles de cómo será esta compra de los medidores usados", señaló la ministra de Energía, Susana Jiménez, en una conferencia de prensa para detallar el alcances de las medidas que buscan amortiguar las tarifas en medio del cambio a los medidores inteligentes.

La secretaria de Estado agregó que es una "gran noticia", porque "estamos hablando de un universo de 4,8 millones de personas que serán favorecidas por esta opción que va a tener el consumidor de quedarse con su medidor si así lo desea, pero también de vendérselo a la compañía al momento de cambio de medidor".

En esa línea, indicó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) deberá disponer de un protocolo para que el cambio de medidores genere el mínimo de molestias posibles. Y, además, la entidad tendrá una unidad especializada para fiscalizar la certificación, instalación, mantención y reposición de los medidores.

Consultada por la decisión de tomar medidas ahora y no cuando se publicó el decreto el año pasado, Jiménez explicó que si formara parte de éste último, el costo podría haber estado incluido en el proceso tarifario. "Lo que se busca es que nada de este costo que significará cambiar y comprar medidores, tiene que salir de la empresa, aquí no hay traspaso ninguno a tarifa, por lo que no puede formar parte del proceso tarifario", dijo.

Y enfatizó: "Este es un acuerdo que se hace con las empresas para que ellos financien esta compra y que los usuarios sientan que su medidor, que producto de esta norma de calidad queda obsoleto se ven compensados".