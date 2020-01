Ministro Jobet asegura que tarifas eléctricas no debieran ajustarse por los próximos dos a tres años

Energía

El titular de Energía dijo que sólo un dólar que de manera sostenida esté sobre los $ 800 podría impactar a las cuentas de luz.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró en entrevista con T13 Radio que el alza de las tarifas eléctricas, que también fue un tema a resolver cuando estalló la crisis social, ya está completamente solucionado.

"En resumen, en una línea, la solución está lista", dijo el secretario de Estado, que explicó que las cuentas de luz de clientes regulados tienen tres componentes: 70% que va destinado a las generadoras eléctricas, 20% destinado a las distribuidoras y un 10% restante que va a las transmisoras.

El ministro detalló que el componente de la generación de energía se logró estabilizar a fines de octubre, cuando el Congreso aprobó en cinco días una ley para revertir el alza de 10% que se venía para las cuentas de la luz, y que ya se había comenzado a aplicar en algunos hogares del país. Con dicha ley, se logró estabilizar las cuentas por lo que restaba del 2019 y todo este año. A contar de 2021 el valor se ajustará únicamente por inflación.

"Después deberían empezar a bajar en la medida que entren con mas fuerza las energías renovables, y siempre que el dólar no se vaya demasiado arriba", dijo Jobet.

Desde que estalló la crisis social, el dólar fue al alza hasta llegar a un peak de $ 830 y que obligó a la intervención del Banco Central para bajarlo. En ese sentido, Jobet aseguró que con el dólar actual ($ 770), las tarifas no corren peligro de verse impactadas.

La distribución también se estabilizó con la Ley Corta de distribución y la transmisión -donde existían una baja proyectada de los ingresos de estas compañías en el futuro- también se logró estabilizarlo, mediante diálogo, donde el ministro asegura que hubo "apoyo transversal".

Con todo, Jobet señaló que en los próximos dos a tres años no debería haber ningún ajuste de las tarifas de luz, a excepción que el dólar se sostenga en niveles muy altos (sobre $ 800).

Resultado encuesta CEP

El lunes, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer que la aprobación del gobierno del presidente Piñera llegó al mínimo desde la vuelta a la democracia, con 6%.

En esa línea, Jobet señaló que "yo creo que el 6% no es tan importante. Honestamente, cuando lo miremos en 10 años más, nadie se va a acordar de si eran 6%, 10% o 15%, lo que sí es importante es que la elite política y empresarial está muy desprestigiada y la gente no siente que los que estamos en política los representemos bien. Entonces, creo que tenemos que volver a lo básico, ser más humildes y recuperar la capacidad de valorar lo que hicimos en el pasado".

Respecto a la situación del ministerio, indicó que "el sector está funcionando bien, tenemos $ 10 mil millones en proyectos de inversión (...) No siempre estamos de acuerdo en todo, pero en general las compañías cooperan, tenemos buen diálogo y estamos avanzando bien en la regulación. Y este es un tema que en general no se politiza mucho en el congreso. En las comisiones que me toca a mí, en general hemos sacado proyectos con apoyo transversal", dice Jobet.