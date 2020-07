Ministro Jobet confía en que veto a proyecto de servicios básicos será aprobado en sala

Energía

El titular de Energía dice que pese al resultado contrario de ayer, se logró alinear al oficialismo. Y reiteró que, hasta el momento, a nadie se le ha cortado la luz por no pago.

La comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó ayer el veto que presentó el gobierno para el proyecto de ley que prohíbe el corte por no pago de servicios básicos. Pese al resultado, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mira la situación de forma positiva y estima que se logrará revertir en sala.

En esta afirmación influye el hecho de que se logró “alinear al oficialismo”, pues si bien la semana pasada los parlamentarios de Chile Vamos se mostraron escépticos a dar su aprobación, ayer por la mañana votaron en su totalidad “sí” a la admisibilidad del veto. Sin embargo, esto no fue suficiente para que su contenido fuera aprobado. Con un empate a seis, la aprobación no contó con mayoría, luego que el UDI Joaquín Lavín se abstuviera.

“Estoy confiado que, en la medida que nosotros podamos explicar durante la tramitación que esto no afecta beneficios y que esto permite que las personas tengan toda la ayuda que hemos querido darles desde el primer día, va a tener una tramitación positiva”, dijo.

Para aprobarse en sala, el veto necesitará de mayoría simple. Y en caso de que el gobierno pierda e insista, necesitará de 2/3 de los diputados para sacarla adelante.

En caso de contar con una votación favorable, la discusión continuará en el Senado, donde deberá pasar por la comisión de Economía y luego por la sala. Posterior a todo esto, procedería a su promulgación.

- Uno de los argumentos para introducir el veto fue la posibilidad de que las empresas demanden al Estado para buscar compensaciones. ¿Han recibido señales claras de las compañías?

- No, hasta el momento las compañías no nos han expresado eso. Cuando el Estado le impone una carga, una obligación a un tercero por Ley tiene que compensarlo. Ese es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo demás, está en todas las constituciones del mundo. En cambio, si lo hacemos por la vía administrativa, en que las compañías lo hacen voluntariamente, después asumen el compromiso a honrarlo, y eso no da pie a una eventual demanda.

Otro problema es que, esa eventual demanda puede venir no solamente de las compañías, sino de cualquier accionista. Entonces, por eso es importante no abrir ese espacio, sobre todo si lo podemos hacer sin afectar los beneficios de las personas.

- ¿Y cómo se garantiza que, en este caso, las empresas eléctricas no traspasen los costos que implican estos beneficios?

- Las empresas eléctricas han dicho públicamente que están ofreciendo los beneficios sin cargo adicional para los clientes. Además, el proceso tarifario de electricidad es muy claro, se hace por empresas eficientes y no se incorporan en las tarifas cosas específicas de las compañías, sino que se hace a partir de la estructura de costos de una empresa eficiente. Entonces, las empresas han dicho que no lo van a cargar y, además, la legislación es clara con que costos específicos como estos, no entran en la tarificación.

- En la comisión hubo parlamentarios que dijeron que ya habría casos de cortes de suministro, ¿Eso es así?

- Eso no es verdad. Yo hablé esta mañana (lunes) con la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC) y le consulté si teníamos algún reporte de corte y me dijeron que no había ninguno en todo el país. Como son 6,5 millones de clientes en todo Chile, si a alguien le cortaron en alguna parte la luz, tienen que avisar para que se reponga inmediatamente, pero el reporte que tengo es que a nadie le ha ocurrido esto.