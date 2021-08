Ministro Jobet descarta racionamiento eléctrico e impacto en precios en medio de la sequía

Energía

La autoridad recalcó que las medidas establecidas en el decreto publicado la semana pasada no deberían afectar el plan de descarbonización de mediano y largo plazo.

Tras la publicación la semana pasada del decreto con medidas preventivas para evitar un racionamiento eléctrico, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró este lunes en entrevista con T13 Radio que no ven en el horizonte escenarios de fallas ni racionamiento, pero que están tomando medidas con tiempo para asegurar el suministro.

"En el suministro no debiéramos tener problemas, en precios tampoco, así que las personas tienen que estar tranquilas. Lo que sí es el llamado siempre, no solamente en momentos de estrechez, es que cuidemos la electricidad. Esto no va a afectar la calidad de suministro ni sus tarifas", lanzó.

Según explicó, a pesar de tener la sequía más grave de los últimos años -tanto como en los años 98 y 68 cuando hubo racionamiento eléctrico-, hoy se tiene un sistema eléctrico mucho más diversificado que no depende tanto como en esos años de la hidroelectricidad, aunque de todas formas esta última ha representado un 30% de la generación. En consecuencia, la sequía extrema ha provocado que se genere electricidad con otras fuentes, sobre todo con combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

Sin embargo, el secretario de Estado enfatizó que las medidas establecidas -como cuidar más el agua que hay en los embalses para el verano, considerando que el año hidrológico se está acabando, y acelerar la conexión al sistema de algunos proyectos renovables que están listos físicamente pero les faltan algunos trámites administrativos- no debieran tener efecto para las personas.

"Esto no va a tener efecto y no debiera tener efecto para los clientes, ni en término de suministro primero, ni en términos de precio. Los precios de los clientes regulados -las familias y los pequeños negocios- tienen contrato a precio fijo, no se verán afectados por este aumento que hemos tenido en el mercado spot, que es un mercado en el que transan las generadoras", indicó.

De cara a los próximos años, más allá de la escasez de agua, puntualizó que actualmente está la ley de estabilización de tarifas que ha mantenido las tarifas estables por los últimos dos años. Y, dependiendo de lo que pase en el dólar, "las tarifas eléctricas podrían en algún momento del próximo año, tener un reajuste por IPC, igual como ocurre con la mayoría de los bienes y servicios en la economía". Esto, agregó, problemente si sube el tipo de cambio un poco más y se mantiene en niveles altos por un buen período.

Sobre la relajación de normas de calidad de servicio que se establecen en el decreto, donde las distribuidoras podrían bajar voltajes, Jobet explicó que las firmas pueden ajustar este aspecto en el margen pero en niveles muy pequeños que pueden generar algún ahorro en el sistema. No obstante, "no tienen ningún efecto para los consumidores". "En general operan con los niveles óptimos, pero este decreto de racionamiento preventivo lo que hace es asegurarse de que todas las medidas posibles para cuidar la electricidad se tomen", afirmó.

Por esto, enfatizó en su llamado a la tranquilidad, planteando que en los años 2011 y 2008 también hubo sequías muy severas y se tomaron decretos de racionamiento preventivo. "No hubo racionamiento y esos decretos se tomaron en febrero. Es decir, estamos tomando (medidas) seis meses antes de lo que se tomaron en esos años, solamente preventivo. No hay ninguna razón para la alarma", dijo.

Y sentenció: "Nosotros no vemos hoy en las circunstancias actuales escenarios de racionamiento. Si fallan un número muy alto de centrales, se da la tormenta perfecta, nadie puede asegurarlo, pero no lo vemos hoy y estamos tomando las medidas para que eso no ocurra. La recomendación es que tomen las medidas de eficiencia energética que recomendamos siempre".

Consultado por si este decreto representa un paso atrás en el plan de descarbonización por la posibilidad -por ejemplo- de reactivar la central Ventanas I, Jobet señaló que este plan contempla un hito en 2025 y otro en 2040 y que esta situación coyuntural no debiera afectarlo.

Sobre la unidad que se dejó en Estado de Reserva Estratégica (ERE), dijo esperar no tener que llamarla de vuelta al sistema y que "es una decisión que se va a tomar solamente si es estrictamente necesario". "Pero es una cosa coyuntural. Esto no debiera afectar el plan de retiro de las centrales a carbón de mediano y largo plazo", recalcó.

"Nosotros estamos este año solamente duplicando la capacidad de generación eléctrica solar y eólica, tenemos un portafolio de proyectos muy grande en todo el país, así que no veo que esto vaya a afectar el plan de mediano y largo plazo de descarbonización. Sí es una situación coyuntural difícil, pero con estas medidas preventivas debiéramos sortearlo de buena medida", proyectó.

Consultado por los altos precios que se están observando en el mercado spot, la autoridad aclaró que "ese es un problema de las generadoras, no es un problema para los clientes". Eso sí, a los clientes libres, básicamente las grandes empresas, indicó que, dependiendo de las características de su contrato específico, "puede que el precio se ajuste de acuerdo al precio que tiene este mercado spot, pero es muy caso a caso".

En tanto, respecto al momento energético, detalló que todas las renovables que en los ultimos años han representado más o menos un 40% de la energía, al 2030 debieran superar el 70% de la generación. De esta forma, al 2050 -momento en que se debiera llegar a la carbono neutralidad- se tendría una matriz casi 100% renovable.