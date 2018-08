No solo Copec: filial de combustibles del grupo Luksic adquiere red de travel centers en EEUU

Energía

En abril, el grupo había dado luces de que estaban negociando llegar a Estados Unidos de la mano de Enex, lo que marca el inicio de la expansión internacional de la firma.

Los intentos del grupo Luksic de internacionalizar su filial de combustibles, dieron resultados. Enex, filial de Quiñenco y que en Chile opera las estaciones de servicio Shell, firmó los acuerdos para la compra de Road Ranger, la cuarta red más grande de "travel centers" de carretera en Estados Unidos, por US$ 289 millones.

De este modo, le sigue los pasos a Empresas Copec, que en agosto de 2016 informó que había llegado a un acuerdo para comprar la red de estaciones de combustible Mapco, en US$ 535 millones.

Según informó la filial de grupo Luksic, "la adquisición debiera concretarse en los próximos meses, una vez que se cumplan las condiciones pactadas y se obtengan todos los permisos requeridos en ese país. El financiamiento de la operación provendrá de recursos propios y financiamiento bancario".

"Road Ranger posee 38 travel centers que se ubican en las principales carreteras interestatales entre Texas y el medio oeste norteamericano, con presencia en los estados de Illinois, Iowa, Indiana, Missouri y Wisconsin, constituyendo uno de los corredores de mayor flujo de carga de EEUU. Estos centros son una parte estructural del transporte y la logística del país, ya que además del suministro de combustibles, cuentan con una amplia oferta de servicios para automovilistas y transportistas", informó Enex.

¿Qué son los travel centers? Entregan una amplia gama de servicios en ruta, fundamentalmente relacionados con comida. Por eso, tiene franquicias de comida rápida como Subway, Church´s, Chester´s, Cinabbon, Dickie's Barbecue Pit, McDonald´s y Burger King, además de baños y duchas, juegos de azar y pesaje de camiones, entre otros, se informó.

Nicolás Correa, gerente general de Enex, dijo que "nos alegra que un mercado tan desafiante como EEUU sea el país en que Enex inicia su internacionalización. Representa una oportunidad significativa para seguir creciendo en nuestra oferta de retail, en un mercado donde el 60% del margen proviene de servicios complementarios y un 40% del combustible".

Internacionalización

Enex había intentado comprarse los activos de Shell en Argentina, pero el intento no dio resultados. La empresa analizó diversos mercados y EEUU reunió todos los elementos de atractivo para la inversión.

El gerente general de Quiñenco y presidente de Enex, Francisco Pérez Mackenna, había explicado en la junta de accionistas del holding de inversiones del grupo Luksic en abril que estaba entre sus planes llevar la marca a EEUU.

"Intentamos en Argentina, no nos fue bien, apareció un oferente desde Brasil que es socio de Shell, que ofreció una cifra no muy distinta de la nuestra, pero finalmente fue preferido", dijo en esa oportunidad el ejecutivo, quien agregó que de todos modos "hay muchas oportunidades en el mundo, Estados Unidos por ejemplo es un mercado donde nosotros no hemos estado muy presentes y nos interesa mucho y contribuiría a diversificar nuestras fuentes de ingresos".

Ahora, tras cerrar el acuerdo, Pérez Mackenna, señaló que "esta transacción no sólo representa un importante paso en el desarrollo de Enex, sino también es consistente con la estrategia de internacionalización que Quiñenco ha venido impulsando en los últimos años. Nos definimos como un grupo empresarial abierto al mundo para descubrir nuevos horizontes, contribuyendo al progreso de todos los países donde estamos presentes. Estamos orgullosos del ingreso de Enex al mercado de Estados Unidos, cuya economía muestra signos de acelerado crecimiento".