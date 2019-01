PetroChina marca distancia: eliminará a Pdvsa como socio en proyecto de refinería

Energía

abandonar la empresa "no fue una reacción a las sanciones de EE. UU.", pero sigue alimentando el deterioro del estado financiero de Pdvsa en los últimos años, dijeron dos de las fuentes, ambos ejecutivos de China National Petroleum Corp, matriz de PetroChina.

La atención está puesta sobre Venezuela, y una salida de Nicolás Maduro del poder está puesta sobre la mesa. Y en estos momentos un aliado marcó distancia, PetroChina Co, que planea retirar a Pdvsa como socio en una refinería de petróleo y un proyecto petroquímico planificado por US$ 10 mil millones en el sur de China.

Esta información fue destacada hoy por Reuters, según tres fuentes familiarizadas con el tema esta semana. La decisión de la compañía llega en el peor momento y se suma a los problemas de la estatal venezolana, después de que Estados Unidos impuso sanciones a la compañía el 28 de enero para socavar el gobierno de Maduro.

"No habrá ningún rol de Pdvsa como socio de capital. Al menos no vemos esa posibilidad en un futuro cercano dada la situación que ha atravesado el país en los últimos años ", dijo uno de los ejecutivos, que pidió permanecer sin identificar porque no está autorizado para hablar con los medios.

La medida ilustra la relación de desvanecimiento entre Venezuela y China, que ha otorgado US$ 50 mil millones al país sudamericano en forma de acuerdos de préstamos para el petróleo. China, el mayor importador de petróleo del mundo, es ahora el segundo mayor comprador de crudo venezolano en Asia, con 16.63 millones de toneladas, o aproximadamente 332,000 barriles por día (bpd), en 2018.

Esa relación comenzó a romperse en 2015 cuando Venezuela solicitó un cambio en los términos de pago de la deuda para aliviar el impacto de su caída en la producción de crudo y la caída de los precios del petróleo. En lugar de otorgar grandes préstamos frescos, Beijing ha cambiado a pequeñas inversiones o otorgar extensiones en los períodos de gracia para los préstamos pendientes.

Las sanciones se impusieron al mismo tiempo que Estados Unidos y otras naciones respaldaron al líder opositor Juan Guaido como gobernante legítimo en lugar del presidente Nicolás Maduro. Durante el gobierno de Maduro, la producción de petróleo se ha desplomado, mientras que millones se han ido en medio de la hiperinflación y los bienes de consumo han desaparecido de los estantes del mercado.

Pdvsa era originalmente un socio de capital del 40% en el proyecto de refinería, ubicado en la ciudad de Jieyang, en la provincia sureña de Guangdong. PetroChina y Pdvsa recibieron la aprobación ambiental para el proyecto en 2011.

Los planes iniciales eran que la refinería procesara 400,000 bpd de crudo estrictamente venezolano. Los planes ahora se han ampliado para centrarse en la producción petroquímica, incluida una planta de etileno de 1,2 millones de toneladas por año y una planta de aromáticos de 2,6 millones de toneladas por año. Se espera que la planta esté operativa a fines de 2021, informó Caixin el 5 de diciembre.

Según el plan revisado, la refinería no estará restringida al petróleo venezolano, sino que podría procesar otras denominadas calidades de crudo pesado que podrían provenir de productores de Oriente Medio como Arabia Saudita e Irán, dijo el tercer funcionario, un ejecutivo comercial de PetroChina.

Una respuesta por correo electrónico de la empresa de relaciones públicas de PetroChina, Hill + Knowlton Strategies, solo declaró que "China-Venezuela Guangdong Petrochemical Co Ltd es una empresa conjunta aprobada por el estado", que se refiere al nombre formal de la compañía establecida por Petrochina y PDVSA para Desarrollar la refinería.

Reuters intentó consultar en Pdvsa y el Ministerio de Petróleo de Venezuela pero no respondieron a una solicitud de comentarios.