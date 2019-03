Piñera sincera costo de medidores eléctricos: "Digamos las cosas como son: el usuario paga todo"

Energía

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, habló de la polémica por los nuevos "medidores inteligentes" para el consumo de energía y señaló: "¿quién lo paga?, si al final digamos las cosas como son: el usuario paga todo", dijo en entrevista con matinal bienvenidos de Canal 13.

El mandatario explicó que "lo que estamos haciendo es cambiar los medidores del siglo pasado al siglo XXI. Todo a control remoto, sin operarios a verificar consumo. Permitirá muchas cosas a futuro, como conocer los consumos por horarios que tienen tarifas distintas y se podrá distribuir consumo para que lo haga en momentos de menor tarifa".

Planteó que "este medidor va a reemplazar al medidor antiguo que se arrendaba en más o menos en $500 al mes , ahora se va a dejar de pagar arriendo, pero se va a tener que pagar el nuevo medidor. El efecto neto será muy marginal menos de $200 al menos y para las personas de menor consumo muchísimo menos".

El mandatario defendió la medida al señalar que a futuro será "una ventaja para organizar como consumo la energía. Como se están instalando muchos panales solares la gente está teniendo excesos de energía y le va a poder vender energía al sistema".

Al explicar su frase respecto a que "lo cierto es que al final todos los costos del sistema los termina pagando el usuario", dijo que el costo neto va a ser menor.

Asimismo informó que el alza de las tarifas para el presente ejercicio establecidas en el decreto tarifario "será de 10,5%. Ese será el aumento de las tarifas eléctricas, no 18%. Este nuevo precio de nudo será de un año. Se definió en el año 2015 y empieza a regir ahora". Y señaló que "de aquí en adelante anticipo caídas y caídas en las nuevas licitaciones que son con ERNC".

Críticas a Bachelet

El mandatario se volvió a referir sobre Venezuela, indicando que "no puedo creer que haya personas en Chile que todavía no condenan los atropellos a los derechos humanos en Venezuela y hay muchos en Chile, por ejemplo, el PS de Chile no ha reconocido a Juan Guiadó".

Asimismo insistió en que a su juicio la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, debe tener un rol más activo en lo que considera el atropello a los derechos humanos que se vive bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Piñera indicó que "la ex presidenta y alta comisionada Michelle Bachelet no ha condenado nunca lo atropellos a los DDHH en Venezuela. Su antecesor sí los condenó, fueron claras y categóricas. Como ex presidenta espero que juegue un rol más activo en este tema. No estoy obsesionado (con ella), pero le pido respetuosamente a la persona que encargada de DDHH, que se pronuncie en el tema. Está en un cargo clave para preocuparse de los DDHH, le pido que asuma su responsabilidad como institución".

El mandatario volvió a señalar que Chile es partidario de las opciones pacíficas para solucionar la tensión que se vive en Venezuela. "La posición de Chile ha sido fuerte y clara abiertos a las opciones pacíficas y dentro del mundo de la democracia. No estamos disponibles y se lo dije a Trump cuando visite la Casa Blanca, para una intervención militar".

Subsecretario Luis Castillo

En el plano interno volvió a confirmar en su puesto al subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, cuestionado por la DC debido a su eventual participación del asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Piñera indicó que "no pretendamos transformar el asesinato de Eduardo Frei en una causa contra Luis castillo. Como Presidente por hacer un gesto no puedo condenar a una persona que es inocente y que está haciendo bien su labor, que fue subsecretario en el primer gobierno y nadie dijo nada".

Indicó que "si yo pensara que Castillo tiene responsabilidad jamás lo hubiera nombrado. Espere el fallo y no hubo nada, por tanto, sacrificar a una persona que está haciendo bien su labor, sentaría un mal precedente".