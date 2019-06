Presidente defiende plazos para descarbonización energética: "No podemos dejar al país a oscuras"

Energía

En el marco de su visita a la Región del Biobío, para dar a conocer las medidas de reconstrucción de las zonas afectadas por los tornados, el Presidente, Sebastián Piñera, defendió los plazos del plan de descarbonización anunciado para eliminar las fuentes de energía a carbón.

El mandatario recordó que "que hicimos un anuncio importante del inicio de la descarbonización de nuestra matriz energética, eso significa que hoy tenemos 28 centrales termoeléctricas a carbón, algunas en esta región, y en los próximos 5 años ocho de ellas van a salir y dejar de quemar carbón y serán reemplazadas por energías limpias".

Explicó además que "en las próximas dos décadas vamos a terminar con todas las termoeléctricas a carbón del país". Sin embargo, defendió los plazos de la medida argumentando que "he escuchado que hay algunos que dicen porque no lo hacemos antes, como quisiéramos hacerlo antes, por supuesto que sí, pero no podemos sacar plantas de generación de energía y dejar al país a oscuras".

Complementó con que "tenemos que asegurarnos que cuando sacamos una planta va a existir otra fuente de energía limpia para proveer la fuente de energía que las familias necesitan". Explicó también que se deben construir las líneas de transmisión para que esas fuentes limpias lleguen a los sistemas conectados con las grandes ciudades "por eso vamos a ir en forma gradual", concluyó.

Plan de reconstrucción de viviendas con subsidios de hasta $22 millones

En Talcahuano, Piñera presentó el denominado plan de reconstrucción de las viviendas de los afectados por tornados (PRAT), que consiste en una serie de subsidios para las familias que sufrieron el impacto de un tornado y una tromba marina la semana pasada en tres comunas de la Región del Biobío.

El mandatario dijo que, hasta el momento, el catastro muestra 668 viviendas con daños. El 43% se trata de daños leves, 39% de daños moderados, 13% de daños mayores y sólo 5 viviendas de daños no reparables. Esto implica 90 viviendas con daño mayor, 271 con daños moderados y 302 con daños leves. El 53% de las casas dañadas se encuentran en Talcahuano, mientras que el 35% está en Los Ángeles y el 12% en Concepción.

Se informó que a partir del 3 de junio se activó la asignación de subsidios, correspondiente a tarjetas del banco de materiales para las tres comunas afectadas. Diariamente se asignarán nuevos subsidios en la medida que los daños estén validados por el Serviu BioBío.

Dependiendo de la gravedad, las personas dispondrán de las siguientes soluciones:

Subsidio Banco de Materiales – daños leves. Monto a entregar: hasta $1.388.650. Beneficio: adquirir materiales de construcción en establecimientos con convenio MINVU que serán informados a las familias al momento de recibir la tarjeta.

Subsidio Banco de Materiales – daños moderados. Monto a entregar: hasta $2.777.300. Beneficio: adquirir materiales de construcción en establecimientos con convenio MINVU. Dependiendo de la complejidad del proyecto, podría considerar además asistencia técnica.

Subsidio de Reparación - daños mayores. Monto a entregar: hasta $8.331.900. Beneficio: incluye materiales de construcción, mano de obra y asistencia técnica.

Subsidio de Construcción en Sitio Residente - viviendas no reparables. Monto a entregar: $22.218.400. Beneficio: permite reponer vivienda en su totalidad.