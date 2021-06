Presidente Piñera: "Nada ni nadie debe desviarnos de cumplir los compromisos que asumimos en la Cumbre de París"

Energía

En el marco de la inauguración de Cerro Dominador, el Mandatario aseguró que "juntos vamos a superar la crisis del coronavirus y la crisis climática".

Desde la Región de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama, el complejo solar Cerro Dominador inauguró este martes su planta de Concentración Solar de Potencia (CSP) luego de un proceso de sincronización gradual con el sistema eléctrico. El proyecto cuenta con más de mil hectáreas de superficie y sus 110 MW de generación se suman a los 100 MW de la planta fotovoltaica que ya está en funcionamiento.

Así, este proyecto, en combinación con la planta fotovoltaica que existe en el lugar desde 2017, será capaz de evitar la emisión de cerca de 640 mil toneladas de CO2 al año y generará energía equivalente a abastecer a 380 mil hogares aproximadamente.

El corte de cinta fue liderado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien en su discurso -que fue transmitido vía streaming- recalcó que "uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy es la crisis climática, porque no es el cambio climático o el calentamiento global, que son dos caras de la misma medalla".

Por esto, advirtió que, "si seguimos por el camino que vamos, el mundo se va a ser no sustentable y no será apto para la vida humana. 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron, ya no existen y no queremos que el ser humano se sume a esa lista".

Según reflexionó, el desafío de enfrentar la crisis climática con fuerza y voluntad será la diferencia entre sobrevivir y la calidad de vida que tendrán las personas y las generaciones que vendrán.

En su intervención, indicó que Chile fue uno de los primeros países en asumir el compromiso de carbono neutralidad, de dejar de ser un emisor y tener emisiones netas iguales a cero y no seguir contribuyendo a la concentración de gases de efecto invernadero que son los que producen el calentamiento y la crisis climática. Por eso, "el compromiso que hizo Chile fue un compromiso de verdad".

"En este año 2021 vamos a inaugurar más proyectos de energías limpias en Chile que en toda la historia anterior de nuestro país (más de 6 mil MW), porque este es un desafío urgente. La ciencia ha hablado en forma fuerte y clara: si no cambiamos el rumbo, vamos hacia un desastre ecológico. La ciudadanía nos exige como un imperativo moral cambiar ese rumbo y la tecnología nos entrega los instrumentos para hacerlo", aseguró.

En esa línea, el Mandatario sentenció: "Nada ni nadie debe desviarnos de cumplir los compromisos que asumimos en la Cumbre de París y que se han ido renovando y fortaleciendo en las distintas cumbres. Chile hoy ejerce la presidencia de la COP25 y, por tanto, tenemos una responsabilidad muy especial".

Al respecto, indicó que el compromiso de carbono neutralidad se está ejerciendo y cumpliendo a través de cuatro pilares. Primero, descarbonizando la matriz energética donde se va a eliminar las centrales a carbón y se reemplazarán por energías limpias. Segundo, se electrificará el sistema de transporte público, reemplazando petróleo por electricidad limpia. A lo que se suma que se mejorará la eficiencia energética en todos los campos.

Y, por último, se protegerá e incrementarán los bosques del país y muy especialmente los bosques nativos. "Con esos cuatro caminos o instrumentos estamos ya avanzando a cumplir un compromiso que es hacer de Chile un país carbono neutral, un país que no aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que es lo que ha producido el problema", enfatizó la autoridad, agregando que "el mundo del futuro o es sustentable o no va a ser".

Sobre el proyecto, el Presidente sostuvo que Cerro Dominador no es solo una iniciativa de energía de última tecnología sino que mucho más que eso: "Es un paso hacia un mundo mejor. Más limpio, más sustentable, más verde".

Consultado por cuánto se acerca a la meta de carbono neutralidad esta iniciativa y el gobierno propiamente tal, Piñera puntualizó que "vamos a hacer una contribución muy importante y la tendrán que seguir haciendo los gobiernos que vienen, porque el cambio climático no es una amenaza teórica, ya está aquí, ya estamos tarde".

Mientras, sobre la pobreza que existe en la zona y la falta de acceso a agua potable, reconoció que "hay un problema grave de agua", pero que lo están enfrentando y no solo dependiendo de las aguas de la cordillera sino que a través de la desalinización. Y detalló: "Tenemos una planta de desalinización de agua en Antofagasta, Codelco está muy cerca de iniciar la construcción de una nueva planta en Tocopilla, y hay otros proyectos de plantas en el norte y sur de Antofagasta".

Jobet: "Esperamos nuevos proyectos de concentración solar"

Para el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, Chile está liderando la transición mundial hacia las energías limpias e innovadoras, como la que genera esta planta que produce energía 24/7.

"La innovación y las nuevas tecnologías serán fundamentales para alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, y es por eso que seguiremos trabajando por impulsar y promover proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos y aportar a descarbonización del planeta. Chile tiene de los mejores recursos solares y eólicos del mundo; recursos renovables que permitirán frenar el calentamiento global", destacó en un comunicado tras la actividad.

Jobet añadió que actualmente se vive un momento clave en el combate contra el cambio climático y proyectos como éste van en la línea de lo que se quiere para el país. "Lo interesante y revolucionario de esta planta es que puede generar energía tanto de día como de noche, gracias al almacenamiento de energía térmica", destacó.

Además, dijo esperar que "la experiencia de Cerro Dominador nos lleve a nuevos proyectos de concentración solar y de nuevas tecnologías eficientes e innovadoras para seguir el camino de la transición energética".

Mientras, el CEO de Cerro Dominador, Fernando González, dijo estar orgulloso "de contribuir con energía limpia, flexible e innovadora en el logro de las metas de carbono neutralidad de Chile".

En un comunicado, el embajador de la Unión Europea en Chile, León De la Torre, sostuvo que Chile y la UE son socios en materia climática y juntos trabajan estrechamente por la meta compartida de la carbono-neutralidad al 2050.

"La puesta en marcha de Cerro Dominador es símbolo de nuestra alianza estratégica, de valores, de tecnología y de inversión. La UE se enorgullece de haber aportado con tecnología europea y una subvención de €15 millones para su construcción y con ello, favorecer el apalancamiento de fondos de gran envergadura para el desarrollo de fuentes de energía para el futuro", puntualizó.