Presupuestos para búsqueda de minerales repuntarían hasta 20% este año

En 2020, la disminución de los recursos para estas actividades fue menor de la proyectada.

A pesar de los pronósticos, finalmente la disminución del presupuesto de exploración de la industria minera en 2020 fue menos pronunciada de lo que se anticipó a fines del primer trimestre del año pasado en medio de la pandemia por el Covid-19.

Así lo revela el estudio “World Exploration Trends 2021” que fue presentado en detalle esta semana en el marco de la convención PDAC 2021, que se realiza todos los años en Canadá.

Según se detalla, los bloqueos y una aguda baja en la mayoría de los precios de los metales básicos en marzo provocó que los productores decidieran reducir sus presupuestos para las campañas en búsqueda de minerales, impactando directamente en la planificación de la exploración. Una encuesta de S&P Global Market Intelligence a 2.500 empresas en 2020 informó una disminución del 10% en los presupuestos globales no ferrosos agregados, totalizando US$ 8.300 millones, y una reducción de 11% en los presupuestos globales a un estimado de US$ 8.700 millones de US$ 9.800 millones en 2019. Llevado a Chile, se vio una baja de 30% en los presupuestos totales.

El número de exploradores activos aumentó un 3% a 1.762 en 2020 y la mayor parte de las empresas -tanto las nuevas como las que están en proceso de reactivación- apuntaron al oro.

Sin embargo, el aumento de las empresas que exploran y el menor presupuesto total redujeron los presupuestos de exploración promedio y mediano a US$ 4,7 millones y US$ 900 mil respectivamente.

Y aunque se reconoce que persiste mucha incertidumbre, en el documento se declaran optimistas en cuanto a que la exploración en 2021 revertirá, como mínimo, las pérdidas inducidas por la pandemia de 2020: “Si los precios de los metales se mantienen elevados durante los próximos meses, es probable que la recuperación del presupuesto de exploración en 2021 también sea fuerte, posiblemente en el rango de 15% a 20%”.

“El optimismo de la industria que existía a fines de 2019 fue aniquilado por la pandemia global, pero la recuperación más rápida de lo esperado para la industria minera es un buen augurio para 2021”, comentó Kevin Murphy, Principal Analyst, S&P Global Market Intelligence.

Por región, América Latina atrajo casi una cuarta parte del presupuesto mundial, una disminución considerable desde su máximo del 30% en 2017.