Proyectos de Valhalla reciben financiamiento de fondo ligado a la ONU

Energía

Juan Andrés Camus dijo que es muy emblemático para ellos y ahora seguirán trabajando en varios frentes para lograr los recursos que les restan.

Un hito verde. Valhalla, firma desarrolladora de proyectos de generación eléctrica ligada a Juan Andrés Camus y Francisco Torrealba, logró que el Green Climate Fund los seleccionara para aportarles capital.

Este fondo ligado a la ONU aportará US$ 60 millones, los que permitirán a la compañía seguir en su camino para obtener el financiamiento total que necesitan para Espejos de Tarapacá, una central hidroeléctrica de bombeo de agua de mar de 300 MW que se prevé ubicar a 100 kilómetros al sur de Iquique, y Cielos de Tarapacá, una unidad solar fotovoltaica de 600 MW-AC.

“Para nuestra compañía este es un gran reconocimiento. Es la primera inversión en Equity del Fondo Verde del Clima -que es el fondo que se crea a la luz del acuerdo de París en la COP 21- y por ende es muy emblemático tanto para ellos como para nosotros”, dijo uno de los fundadores y gerente general de la iniciativa, Juan Andrés Camus. El ejecutivo detalla que ahora seguiremos avanzando con la estructuración financiera, pero ahora también con el apoyo de la inversión del Green Climate Fund.

Aunque no tienen plazos perentorios, dado que están trabajando en varios frentes, “esperamos poder terminarlo a fines de este año o el próximo”, agrega.

Según la información entregada por la Green Climate Fund, la iniciativa requiere recursos por

US$ 1.100 millones. De ellos, US$ 60 millones son aportados ahora, Valhalla aporta US$ 28,5 millones, un inversor privado (no identificado) US$ 360,9 millones y préstamos por US$ 647,3 millones.

En el escrito que acompaña la aprobación del financiamiento, se destaca que los proyectos resuelven el problema de intermitencia inherente a la tecnología solar con los recursos de agua de mar para garantizar la disponibilidad de electricidad 24/7.

“Eso sentará un precedente al proporcionar una solución de carga base renovable a un precio competitivo con tecnologías termosolares”.