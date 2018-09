Quintero: Super de Medio Ambiente descarta que otras empresas estén involucradas

Energía

Además, sostuvo que encontró "exagerada" la reacción de la compañía.

El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, aseguró tras la formulación de cargos en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), por los episodios de contaminación en Quintero, que no hay otras empresas involucradas en la crisis ambiental que vive la zona.

"Está descartado absolutamente", dijo el regulador en Canal 13.

Sobre ENAP indicó que la formulación se basó en que los residuos industriales de la empresa generaron emisiones al momento de quedar expuestas a la intemperie.

"La evidencia tiene que ver con la exigencia de residuos industriales líquidos, con mayor contenido de hidrocarburo de lo autorizado para tratar en la planta de riles, de modo que cuando quedaron expuestos a la intemperie generaron emisiones", comentó.

Además, Franz comentó que no ha sido un tema fácil la búsqueda de responsabilidades, ya que considerando que hay muchas empresas colindantes, agregando también que "es prematuro hablar de posibles sanciones".

Reacción "exagerada"

La autoridad también habló en radio Duna, donde aseguró que "encuentro exagerada esta reacción", respecto de la posición de la estatal ante el informe entregado por la SMA sobre la situación en Quintero.

"Considero lamentable esa reacción, no es algo habitual. En general cuando nosotros formulamos cargos o incluso cuando sancionamos no nos tocado un escenario de esa reacción. Lo lamento porque creo que no es el camino adecuado, aquí hay una institucionalidad, un Estado de derecho. Ello tienen la posibilidad de tratar de desvirtuar nuestra acusación", aseguró.

Asimismo, aseguró que "Enap puede presentar y apoyarse en los estudios que estimen conveniente" y respecto de los dichos del exvicepresidente de la compañía, Gonzalo de la Carrera respecto a los gases que emite la compañía aseveró que "lo que él menciona en su declaración no obliga ni condiciona a la SMA en su investigación".

Consultado sobre eventuales presiones por parte del gobierno, Franz señaló que "la única presión que hemos tenido es llegar a una conclusión lo antes posible".

Respecto a la posibilidad que quede inhabilitado para tomar decisiones en este caso, manifestó que se siente completamente respaldado por el Ejecutivo y con la capacidad de actuar con total independencia.