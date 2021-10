Resultados de Colbún se ven impulsados por venta de filial de transmisión

Energía

Los ingresos de la compañía a septiembre se vieron beneficiados por las mayores ventas spot y el impacto de una mayor demanda eléctrica de clientes regulados en Chile frente a los deprimidos niveles del 2020 afectados por la pandemia.

Colbún, la eléctrica de la familia Matte, registró ganancias por US$ 600 millones el tercer trimestre de este año, cifra significativamente superior a los US$ 62 millones obtenidos en el mismo período de 2020.



La compañia explica que este resultado se debe a las mayores ganancias registradas en el resultado no operacional, por el efecto extraordinario de la venta de la filial Colbún Transmisión S.A.



La firma detalló que el precio de venta ascendió a US$1.185 millones, con lo cual el efecto en resultado antes de impuestos de esta transacción ascendió a US$830 millones.

En cuanto a ingresos, el tercer trimestre del año 2021 ascendieron a US$357,1 millones, aumentando un 4% respecto a los ingresos registrados el tercer trimestre del año 2020, principalmente debido a más ventas spot en Chile producto de mayores costos marginales; además, de registrar mayores ventas spot en Perú.



"Dichos efectos fueron parcialmente compensados por menores ventas físicas a clientes libres, debido principalmente al término del contrato con Anglo American en diciembre de 2020", señaló la compañía.



En términos acumulados, los ingresos de actividades ordinarias a septiembre alcanzaron los US$1.064,8 millones, aumentando un 5% respecto a los ingresos registrados el año pasado de enero a septiembre. La firma señala que a las razones que explican la variación del tercer trimestre y que aplican asimismo a los ingresos acumulados, se suma el impacto de una mayor demanda eléctrica de clientes regulados en Chile frente a los deprimidos niveles del 2020 afectados por la pandemia.