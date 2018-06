Sandro Solari: En retail, el factor humano hace diferencia

Energía

El exCEO tuvo palabras para su sucesor, Gaston Bottazzini.

Sin dejar nada de lado, el hoy exgerente general del grupo Falabella, Sandro Solari Donaggio, se dirigió a los miles de trabajadores que conforman la empresa mediante una carta.

En ella, buscó plasmar lo aprendido en sus 24 años como ejecutivo de la firma: “El retail no tiene sentido si no se construye a escala humana con las personas y para las personas”.

“En el comercio y en el retail financiero, el factor humano es lo que hace la verdadera diferencia, es lo que genera la confianza”, continuó.

“Nunca olviden que esa es nuestra principal fuente de diferenciación y competitividad. Con la revolución digital que estamos viviendo, debemos seguir construyendo una cultura ágil y colaborativa, que nos permita continuar creciendo con sostenibilidad”, añadió.

También tuvo palabras para su sucesor, Gaston Bottazzini, y su hermano, el presidente del directorio, Carlo Solari.

“Bajo el liderazgo de Carlo y Gastón, sigamos construyendo una empresa para siempre, una empresa querida y admirada, de la que nos podamos sentir orgullosos, que no solo obtenga buenos resultados financieros, sino que contribuya a mejorar significativamente la vida de las personas en cada uno de los países donde operamos”, sostuvo.

Con todo, resaltó la buena experiencia que vivió al compartir con los trabajadores. “Me llevo el recuerdo de largas conversaciones y caminatas por tiendas con muchos de ustedes, que me enseñaron que el retail no tiene sentido si no se construye a escala humana con las personas y para las personas”.

“Estaré siempre con todos ustedes en cada paso de este camino. Mi eterno agradecimiento y un gran abrazo a cada uno de ustedes”, remató Solari, quien continuará en los directorios Falabella Retail, Tottus y Sodimac.