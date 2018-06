Energía SEC convoca a ejecutivos de Enel tras cortes de luz de la semana pasada La superintendencia envió oficio el viernes a la distribuidora para conocer detalles y los planes que la empresa está adoptando para que no se vuelvan a repetir. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) convocó a los máximos ejecutivos de la empresa de distribución eléctrica Enel a una reunión con carácter de urgente, con el objetivo de revisar el desempeño de la empresa frente al sistema frontal de la semana pasada, y las medidas que está adoptando para mejorar su rendimiento. El encuentro tendrá lugar en la tarde de este lunes, en las oficinas centrales del organismo fiscalizador. Cabe recordar que a comienzos de la semana pasada, ocurrieron una serie de cortes de suministro eléctrico, en el marco de un sistema frontal que incluyó vientos y lluvias, cortes que en su momento peak, afectaron a más de 97 mil hogares en la Región Metropolitana (RM). Debido a ello es que el Superintendente de la SEC, Luis Ávila, concurrió hasta las oficinas de Enel para monitorear las labores de recuperación del servicio que estaba desarrollando la distribuidora. A lo anterior se sumaron las denuncias planteadas por los vecinos de la RM, reflejadas en más de 2.500 de reclamos recibidos, entre el martes 29 y el miércoles 30 de mayo, por la SEC, sobre la demora en la reposición del servicio, pues existieron casos de familias que estuvieron por más de 48 horas esperando que les restituyeran el suministro, situación que causó la natural molestia de los afectados. Por lo mismo, el Superintendente Ávila tomó la decisión de convocar para hoy, a los ejecutivos de Enel para escuchar sus explicaciones. "Quisimos esperar que pasara la contingencia, para que la empresa se abocara completamente a los trabajos de recuperación, pero ahora, que se volvió a la normalidad, necesitamos saber, de voz de los propios representantes de la empresa, cuáles fueron las causas de los cortes, de la demora en los trabajos de reposición, y las medidas que están implementando para no tener que pasar nuevamente por algo parecido", sostuvo el Superintendente. Oficio En forma paralela, desde la SEC informaron que el pasado viernes, se envió un oficio a Enel para que entregue un informe detallado de cada una de las interrupciones que afectaron a sus clientes durante la semana pasada. La SEC requiere conocer las causas de cada uno de los cortes, el tiempo de duración, la cantidad de clientes afectados y el tiempo de concurrencia de los funcionarios de la empresa a los lugares con problemas, todo esto en el marco de la investigación que el organismo fiscalizador lleva adelante. En el oficio se solicitó además una evaluación del impacto real de las medidas adoptadas por la distribuidora, en su Plan de Invierno, frente a este sistema frontal. El Superintendente Ávila explicó que "ni el viento ni la lluvia, por sí solos, son causales de Fuerza Mayor que puedan explicar los cortes de suministro, por lo cual necesitamos tener un detalle de las reales causas de estas interrupciones. Además, hay que considerar que el sistema frontal de la semana pasada fue bastante menor en intensidad a los que vivimos, por ejemplo, el año pasado en la zona central". Noticias Relacionadas Energía Enel adquiere el 73,38% de distribuidora brasileña Eletropaulo Finanzas Personales CMF sanciona con $ 40 millones a Zurich-Santander Seguros de Vida po Energía Enel presenta la mejor oferta por principal distribuidora eléctrica de Brasil

