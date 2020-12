SEC multa a eléctricas por errores en facturación, pero asegura que no hubo cobros excesivos en el proceso

Energía

Enel y Saesa fueron algunas de las firmas que no incluyeron adecuadamente un cargo que establece la regulación asociado al valor de transmisión, cobro que se acumuló y terminó por abultar las cuentas. De 40.182 reclamos resueltos, el total favorable a las personas asciende a 7.302 casos.

El sector eléctrico se mantuvo resiliente en medio de la pandemia, pero no exento de cuestionamientos, los que decantaron en cifras históricas de reclamos por un aumento excesivo en el cobro de la boleta de la luz ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Una forma de ilustrarlo, por ejemplo, es que los reclamos asociados a facturación pasaron de un promedio de 120 por día a sobre los 2.400.

En ese contexto, durante el período de pandemia, la entidad fiscalizadora inició una serie de procesos administrativos por eventuales incumplimientos a la normativa.

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles.

En el caso del sector eléctrico, llevan adelante 34 procesos en contra de empresas distribuidoras, básicamente por las siguientes causas: 18 de ellos por no toma de lectura y/o entrega de boletas, 11 por oficinas comerciales cerradas y cinco por errores en la facturación.

Fue en esta última arista donde recientemente hubo novedades. Luego de que en julio la SEC formulara cargos contra cinco eléctricas -Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Eledaysen- por cometer errores en los procesos de facturación de sus clientes durante los meses en que emitieron boletas con consumos estimados, a fines de noviembre la investigación concluyó con sanciones para las involucradas.

Las multas aplicadas fueron de 15.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para Enel -monto equivalente a unos US$ 1,o4 millón-, 500 UTM para Saesa y Frontel; y 50 UTM para Edelaysen y Luz Osorno.

De acuerdo a la investigación de la SEC, las empresas no incluyeron en las cuentas el cargo por uso del sistema de transmisión (valor que representa aproximadamente el 10% en la cuenta) durante los meses en que emitieron facturas provisorias a gran parte de sus clientes.

Esto habría impactado en las cuentas, ya que este cobro se comenzó a acumular y terminó abultando las siguientes facturas que recibieron los clientes de esas firmas, una vez que se realizó la lectura del consumo eléctrico en el medidor. Así, no es que no hayan cobrado algo que no correspondía, sino que el proceso fue incorrecto.

La multa para la italiana provocó que ésta presentara el 3 de diciembre un recurso de reposición, argumentando que la compañía facturó a una gran parte de sus clientes en base a consumos estimados como consecuencia de la suspensión de lectura pedestre de medidores por la pandemia, aplicando la misma normativa que se ha venido utilizando mes a mes, por más de 10 años, a la facturación provisoria cuando no ha sido posible obtener la lectura del medidor de un cliente.

"La diferencia entre el valor de las cuentas provisorias y de las cuentas finales que se generaron cuando se pudo tener lectura efectiva, no dependió exclusivamente de la incorporación del cargo por transmisión, sino en gran medida porque el consumo estimado se determinó sobre la base de un promedio de seis meses que no refleja necesariamente el consumo efectivo de cada mes", indicó en una declaración en ese momento.

Eso sí, las cuentas más abultadas no solo se explicarían por este factor, ya que -según concluye el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados a partir de la información recabada- efectivamente con la pandemia y las personas confinadas aumentó el consumo eléctrico.

Proceso de reclamos

Según detalla el superintendente de la entidad, Luis Ávila, entre marzo y noviembre de este año han recibido 69.895 reclamos por temas de cobro o facturación, de los cuales se han resuelto 40.182, permaneciendo el resto en tramitación. De los casos resueltos, el total de favorables a las personas asciende a 7.302.

De estos, añade, se instruyó a las empresas refacturar a un 3,8% (de los 7.302), tratándose, en su mayoría, de casos de "Consumos no registrados" (medidores que no registran total o parcialmente los consumos), y "Deuda radicada" (aquella deuda dejada por arrendatarios).

En cuanto a los rechazos, "podemos señalar que existen 32.880, desde marzo a noviembre, los que son explicados, en gran parte, por falta de antecedentes al momento de presentar el reclamo y, en menor medida, por procesos de facturación provisoria que, finalmente, se comprobó que fueron bien realizados por parte de las empresas".

Pero aclara: "Hasta la fecha, y de acuerdo a nuestras fiscalizaciones y análisis, no hemos detectado que en el proceso de facturación provisoria, se le haya cobrado en exceso a algún cliente o que haya aparecido algún cargo cuyo cobro no corresponda".