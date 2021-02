SEC refuerza medidas tras cortes de luz: exigirá plan integral para cumplir calidad de servicio

Energía

La autoridad emitirá en los próximos días una instrucción a las empresas sobre recuperación de redes que se ajuste a la norma. Además, en mesa de trabajo con la industria se prepara una propuesta de cambio al proceso de facturación provisoria.

En los últimos días de enero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reveló positivos cifras de gestión del SAIDI, indicador que mide el tiempo promedio que pasan las familias sin energía eléctrica, las que llegaron a 12,08 horas durante el año pasado, bajando un 13% versus el año 2019, lo que para la entidad se traduce en que el 2020 fue el mejor año en términos de menos horas de cortes de luz.

Sin embargo, un intenso sistema frontal sorprendió el último fin de semana de enero a la zona centro-sur del país, dejando la madrugada de ese sábado a un máximo de 181 mil clientes a nivel país sin servicio.

¿El resultado? Exigencias de la SEC a compañías para contestar llamados y formulaciones de cargos por prolongados cortes. Pero el capítulo no está cerrado para la SEC. Su titular, Luis Ávila, adelanta que en los próximos días emitirán una instrucción para exigir a las compañías un plan integral que "es un camino intermedio y mucho más urgente donde se adopten las medidas para cumplir el estándar que la norma le exige hoy".

- ¿Cuál es la evaluación que hacen de lo ocurrido?

- En las compañías, particularmente en este tipo de fenómeno, no podemos decir que hay una lección que haya sido del todo aprendida, en cuanto a controlar eventos meteorológicos que se hayan producido en la zona centro-sur. Y se nos vienen a la mente los episodios en los últimos años. Sin embargo, son fenómenos en los cuales no podemos hablar, bajo ningún punto de vista, de que sean impredecibles e irresistibles. En Chile, tenemos una sequía, pero sabemos que llueve y en ocasiones con mucha intensidad. Y, si bien la recuperación, con evidencia objetiva, fue en mejores tiempos que en otros eventos donde hemos tenido similares características, la industria no tiene una lección aprendida en cómo abordarlos, aun cuando la SEC se lo anticipó sin tener que hacerlo, porque a una compañía que se dedica a brindar un servicio público -que en buena medida depende de las condiciones del entorno-, no es necesario que la Onemi le diga que viene una lluvia. Las compañías tienen que tener esos sistemas permanentemente para poder planificar su trabajo. En Chile, la tecnología que tenemos requiere que las personas avisen a la compañía que están sin luz.

- ¿Qué se viene ahora?

- Lo más relevante es el plan que vamos a instruir en los próximos días. Es decir, en adición a los programas que han estado manejando, junto con el reproche a una conducta que ya constatamos, lo relevante es qué acciones va a hacer de manera urgente para no repetir este nivel de desempeño y es un oficio que estamos trabajando con el equipo técnico fundamentalmente, que aborde un plan integral de recuperación de redes, de integridad de redes eléctricas, de manera que le permita entregar la calidad de servicio que exige la norma técnica.

- ¿En qué consiste en específico?

- El desempeño en términos de norma técnica -los niveles que pueden estar sin luz según los estándares que están tarificados en nuestro país-, es algo que viene mejorando. Pero sí han tenido mal desempeño frente a algún tipo de evento específico, este es uno. Es un plan que significa mirar el nivel del desempeño que has tenido. Si trabaja para que no se corte, podrá tener menos brigadas; si no trabaja fuerte para que no se corte y no hace una inversión fuerte en sus redes, tendrá que tener más brigadas. Pero lo que sí vamos a mirar es que tiene que cumplir la normativa y su plan tiene que responder a eso de manera urgente, priorizando donde la evidencia muestra que tiene peor desempeño.

- ¿Será una instrucción específica para cada empresa o general?

- Es una instrucción general, pero que se ajusta a cada empresa dependiendo de sus propios datos. Si la empresa muestra la evidencia de que frente a este tipo de fenómenos tiene problemas y éstos los podemos localizar y sabemos dónde están, el diagnóstico de causas y cómo se corrige tiene que ser respuesta a lo que ha sido capaz de mostrar en el pasado como desempeño. Por lo tanto, se ajusta a lo que corresponde. Nuestro foco va a estar ahí en la presentación que hagan las empresas de qué le pasó, cuándo y dónde, las causas del diagnóstico de por qué pasó y el plan tiene que ser respuesta a eso.

- Las compañías anunciaron compensaciones adicionales y alzas en sus inversiones. ¿Es lo que se necesita?

- En la SEC somos menos de interpretar y más de evidencia objetiva. Estamos mirando el desempeño tal cual se da. Las empresas tienen que ser capaces de hablarle a sus clientes y de recuperar la confianza de sus clientes, pero el punto es que tiene que ser percibido así por sus clientes.

Las inversiones que hagan o las reparaciones de la confianza que -entiendo que es donde apunta el pago de compensaciones por otros daños más allá de la falta de energía- son a buscar reparar esa confianza que deben tener los clientes y va a servir en la medida que sus clientes la valoren. Desde el punto de vista nuestro, esas inversiones sirven en la medida que cumplan el propósito y los estándares que nuestro país tiene.

- Frente a lo ocurrido el año pasado en las cuentas de la luz, ¿cuál es la responsabilidad que ve en las empresas?

- Nuestra evaluación es que vimos cómo algunas compañías lograron en dos a tres semanas implementar procesos, capacitar a su personal, etc. Y redujeron de manera muy importante la facturación provisoria y hubo algunas compañías que se demoraron bastante más que otras en reducir esa brecha. En alguna buena medida sin mucha explicación razonable.

- ¿Y en el caso de ustedes no hay autocrítica?

- En el caso nuestro sí, y por eso instalamos una mesa con el sector eléctrico. Cuando hay un cambio tan relevante que afecta a tantos miles de personas, entonces debe aplicarse mejor.

Mesa de trabajo con empresas entregará en marzo al

Ministerio de Energía una propuesta por facturación provisoria

El año pasado estuvo marcado por las críticas de eventuales cobros abusivos por parte de las empresas en las cuentas de luz, provocando incluso una comisión investigadora para analizar lo ocurrido y que tuvo como protagonista el proceso de facturación provisoria ante el impedimento de leer los medidores. Al final del día, la SEC aseguró que no se detectó en este proceso que se le haya cobrado en exceso a algún cliente. Eso sí, se iniciaron una serie de procedimientos administrativos, algunos de los cuales siguen en curso. Pero de la experiencia se realizó una mesa de trabajo con la industria para abordar diversas medidas. "Algunas muy urgentes y de corto plazo que ya tenemos cerradas que son principalmente las de mejora de la información y, posteriormente, medidas de mediano plazo que, incluso, podrían ser algún cambio de decreto que dé más opciones de modelos para usar la estimación", explica la autoridad. Precisamente, sobre este último punto, la idea de la instancia es presentar en marzo al Ministerio de Energía una propuesta para cambiar el proceso de facturación provisoria, que hoy se realiza con un promedio de los seis meses anteriores. Según detalla Ávila, han corrido varios modelos para ver distintas opciones para usar la estimación, lo que probablemente no se realizaría con un cambio legal, sino vía decreto.

"Hay algunos modelos que presentarían un menor nivel de diferencia. Hay varios considerandos que tener en cuenta al momento de definir qué es mejor estimador. Con todo, no hay un estimador que le apunte 100% a lo que va a consumir o dejar de consumir un hogar", advierte.

Pero, asegura que con las medidas ya adoptadas, no habrá un aumento de facturación provisoria en los niveles observados en 2020.