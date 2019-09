Sempra Energy anuncia acuerdo para vender activos a china Yangtze Power International en Perú

Energía

¿Qué pasa con Chilquinta? Enel todavía tendría posibilidades con la operación en Chile.

La compañía Sempra EnergY, dueña de Chilquinta, anunció esta mñana que llegó a acuerdo para vender su participación en Perú (83,6% en Luz del Sur), a la china Yangtze Power International (Hongkong) Co., Limited (CYP).

Según informó la compañía, la transacción se realizará por US$ 3.590 millones en efectivo, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto.

CYP, subsidiaria de China Yangtze Power Co., es la firma eléctrica más grande que cotiza en bolsa en China, con una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 58 mil millones. China Yangtze Power Co. se dedica a la producción de energía eléctrica, consultas tecnológicas de generación de energía eléctrica y servicios de distribución seleccionados.

El presidente y CEO de Sempra Energy, Jeffrey W. Martin, añadió que "no podríamos estar más contentos con el anuncio de hoy. Apoya directamente nuestra misión de construir la principal compañía de infraestructura energética de América del Norte . Los ingresos de esta transacción se utilizarán para fortalecer nuestro balance y satisfacer las crecientes necesidades de capital de nuestros servicios básicos en California y Texas".

La venta incluye la participación Sempra Energy en Tecsur SA, que realiza servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Luz del Sur y a terceros, e Inland Energy SAC. Aquello se completará el primer semestre de 2020, incluyendo la aprobación de la Autoridad Monetaria de las Bermudas y el fiscalizador antimopolio peruano.

¿Qué pasa con Chile?

Aún sigue en pie la venta de los negocios eléctricos de Sempra Energy en Chile , incluida la participación del 100% de la compañía en Chilquinta Energía SA y Tecnored SA La compañía espera anunciar un acuerdo en el cuarto trimestre de este año.

Enel es uno de los principales interesados de estos activos en Chile y Peru. Con la venta de la filial en Perú, aún tiene posibilidades con las operaciones de Sempra Energy en Chile.