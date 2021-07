Sequía, menos gas y fallas de centrales se dejan sentir en el sector eléctrico

Energía

Enel Chile corrigió a la baja su guía de Ebitda para este año, mientras Engie y Colbún constataron en su análisis el alza que han tenido el costo por el cual se transa la electricidad en el sistema.En el lado positivo, se ve una recuperación en la demanda que había sido afectada por la pandemia.

La falta de agua en los embalses, la menor disponibilidad de gas natural para generación y algunas fallas de centrales que se han producido en el sistema eléctrico nacional, fueron los principales puntos que influyeron en Engie y Enel Chile, dos de las compañías más relevantes del sector.

La filial en el país de la italiana Enel informó tras entregar resultados que había revisado las guías contenidas en el Plan Estratégico 2021-2023, que fue presentado en noviembre del año pasado. Esto, en base a lo que se estaba viendo en los primeros seis meses del año, según detalló a la Comisión para el Mercado Financiero.

La empresa agregó que hay una hidrología más seca, mayores precios de commodities y una reducción del abastecimiento de gas natural en el país, además de otros factores relacionados a la pandemia, que llevarán a tener “desviaciones en los macroelementos incluidos en el referido Plan Estratégico en lo que hace referencia al ejercicio 2021”, dijo.

De este modo, dijo que espera tener una variación negativa en el Ebitda que logrará durante el año respecto al inicialmente proyectado. La nueva guía apunta a un rango de entre US$ 1.100 millones y US$ 1.200 millones, mientras que la estimación original apuntaba a entre US$ 1.400 millones y US$ 1.500 millones.

Durante el primer trimestre, la firma detalló que había conseguido un Ebitda de US$ 454 millones, cifra que implica una caída de 20% respecto al mismo período del año anterior, explicado en parte por mayores costos operacionales.

En la revisión que se realizó, el presupuesto de inversión (Capex), no tendrá desviaciones significativas respecto al plan. Para el período 2021-2023, la firma había detallado inversiones por US$ 2.400 millones, mientras que en la primera mitad del año se han desembolsado US$ 510 millones.

En este escenario, Enel Chile informó ingresos por US$ 1.745 millones el primer semestre, lo que se compara con US$ 1.751 millones de la primera mitad del año pasado. Esto se vio mermado por mayores costos de materias primas y combustibles utilizados.

Sin embargo, la empresa logró mejorar sustancialmente su resultado de última línea, totalizando ganancias por el primer semestre por US$ 86 millones. El primer semestre del año pasado, la firma tuvo pérdidas por US$ 446 millones por el deterioro que informó por el plan de retiro de la central a carbón Bocamina II, la que dejará de operar en mayo de 2022.

Más demanda y mayores costos

En el caso de la filial en Chile de la firma francesa Engie, reportó ingresos por US$ 720 millones el primer semestre, los que se comparan con los US$ 657 millones de la primera mitad del año pasado, alza de 9,6%. En su caso, los costos de ventas pasaron de US$ 525 millones a US$ 606 millones, un crecimiento de 15%, explicado -entre otros factores- por costos de combustibles y compras de energía.

La utilidad de la empresa fue de US$ 30 millones, la que se compara con los US$ 66 millones de la primera mitad del año anterior.

En el análisis de sus resultados, la compañía graficó el alza que han tenido los costos marginales del sistema, que muestran el valor en el que se transa la electricidad entre generadores. En uno de los nodos donde se mide esto, los valores pasaron de US$ 28 el MWh el segundo trimestre del año pasado, a US$ 71.

“Las condiciones de mayor sequedad causaron una reducción de 900 GWh en la generación hidráulica. Esta menor producción fue reemplazada con generación con gas y carbón. Sin embargo, alrededor de 900 MW de capacidad de carbón eficiente estuvo indisponible, generando el despacho de centrales menos eficientes, lo que se tradujo en mayores costos medios de operación del sistema”, explicó la compañía.

Esto cobró relevancia en un contexto donde la demanda eléctrica se está recuperando. Según informó, el consumo de los clientes regulados -principalmente residenciales- mostró un aumento de 2%, en gran parte debido a la paulatina recuperación del nivel de actividad.

Esto, contrarrestando la caída en la demanda total que se había visto en 2020 en el sistema.

En su informe de resultados, Colbún agregó que la demanda de energía en Chile ha experimentado un crecimiento de aproximadamente un 6,1% durante el segundo trimestre.

Enel Chile informó un alza de 25,4% en los volúmenes de venta de energía en el segundo trimestre. En su caso, detalló un alza más relevante en el segmento de clientes libres.

Colbún termina con pérdidas por resultado no operacional

Colbún, la eléctrica ligada a la familia Matte, terminó con pérdidas por US$ 8,3 millones el semestre, lo que contrasta con las utilidades de US$ 90,1 millones del mismo período del año anterior. En el segundo trimestre, terminaron con ganancias por US$ 32,9 millones, las que se comparan con los US$ 49,7 millones del mismo período del año anterior.

En ambos casos, la firma detalló que se debió a efectos del resultado no operacional, asociado a mayores costos financieros, menores efectos positivos del tipo de cambio y menores ingresos financieros.

En términos acumulados, la eléctrica informó ingresos por US$ 707,8 millones, alza de 6%.

Respecto a las ventas físicas, alcanzaron un total de 5.617 GWh, una baja de 5%, lo que se explica menores ventas en el mercado spot, a clientes libres -por el vencimiento del contrato con Anglo American- y a clientes regulados.