Sindicatos de Chuquicamata bajan paro ante falta de apoyo

Energía

Tras extensa reunión, dirigentes de la estatal decidieron acercar posiciones con la administración de la cuprífera.

El anunciado paro que pretenden realizar los sindicatos de Chuquicamata a raíz de la fuerte transformación que enfrentará la faena en los próximos años por la mina subterránea vivió una jornada clave ayer, en marco del intento por sumar a todos los otros sindicatos de Codelco.

La moción, sin embargo, no rindió frutos.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Olguín, aclaró a la salida de la cita que "hoy no hay paro".

"Los paros no se anuncian, sino que se ejecutan cuando las cosas no funcionan bien, y hoy día vamos a instalar una oportunidad para conversar con la administración. No hay paro", añadió.

Luego agregó que "Con un conflicto no gana nadie, sólo son pérdidas".

Con respecto al resultado de la reunión que agrupó a los 27 sindicatos de la FTC, Olguín detalló que "hemos sido capaces de generar los puntos de encuentro, una posición única".

"Lo concreto es que hoy día hay un mandato a la mesa directiva nacional a hacerse cargo de los temas que hay", agregó.

Ayer, los dirigentes se reunieron en una maratónica sesión que se extendió por cerca de 7 horas.

Los representantes de los trabajadores llegaron poco antes de las 14 horas hasta Bustamante 627, en Providencia, donde se encuentra la sede de la multisindical y se mantenían intentando lograr un acuerdo hasta las 20 horas.

Según trascendió, las posiciones entre los dirigentes estaban distanciadas, donde serían los sindicatos de El Teniente quienes se mostraron más en contra de plegarse a la acción de Chuquicamata. Las organizaciones de esa división aceptaron hace unos días iniciar un proceso de negociación colectiva anticipada.