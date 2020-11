Starace dice que ingreso de china a CGE no es “amenaza” y expertos definen ejes para análisis de competencia

Energía

Aunque abogados ven bajos riesgos de que se rechace operación, tres factores podrían alargar el análisis que haga la FNE.

Si la china State Grid cierra el negocio con Naturgy para quedarse con el control de la distribuidora eléctrica CGE, totalizará -junto a Chilquinta- más de 3,7 millones de clientes, posicionándose por lejos en la más grande del sector en Chile.

Su principal competidora, la italiana Enel, no ve mayor riesgo en esto. Así se desprende de las palabras del CEO del grupo italiano, Francesco Starace, quien señaló que "no creemos que es una amenaza; es un activo regulado y los activos regulados no forman parte de la competición.

No ha cambiado la naturaleza del activo, así que no hay razón de preocupación".

En el marco de un evento con inversionistas a nivel mundial dijo: "creemos que el activo regulado seguirá siendo regulado en Chile como antes; confiamos en el regulador chileno que sabe cómo hacer su trabajo, así que no hay razón de preocupación". "No nos preocupa", enfatizó, aludiendo a la revisión de la operación que deberá hacer la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Pese a que ese organismo no ha sido notificado aún, su titular Ricardo Riesco dijo el lunes en el Congreso que "no solo vamos a revisar la participaciones directas que tenga State Grid en cualquiera de los tres sectores eléctricos de nuestro país, sino que también cualquier otra compañías de nacionalidad china que sea controlada por SASAC (comisión para la supervisión y administración de activos estatales del Estado chino)".

Esto, porque de forma indirecta participa también en firmas como Pacific Hydro (generación eléctrica) y Translec (transmisión), entre otras.

Vale decir que cuando la FNE aprobó de forma pura y simple la compra de Chilquinta, también incluyó en su análisis la participación del Estado chino en esas empresas, al mirar algunos riesgos de una integración vertical, los que fueron descartados.

Aunque entre expertos en libre competencia ven bajas posibilidades de que la operación no se apruebe por temas de libre competencia, hay factores que pueden influir y alargar el análisis.

Por ejemplo, un ámbito donde CGE y Chilquinta podrían tener un traslape en materia de competencia -y que habría que evaluar su riesgo-, podría ser a la hora de buscar clientes que puedan pasar del segmento regulado a libre.

Otro punto que podría ingresar al análisis, con una óptica de mediano plazo, es qué ventajas podría lograr State Grid al tener CGE y Chilquinta de cara a la creación de la figura del comercializador, donde además de tener un volumen de información relevante de clientes, deberá salir -dependiendo cómo quede la legislación- a captar o retener clientes.

Un frente adicional que podría hacer variar el análisis estará relacionado con los activos de transmisión que tenga CGE, los que se extienden entre las regiones de Arica y Parinacota a Los Lagos. Acá nuevamente se evaluarán riesgos de bloqueos de competidores, entre otros, aunque estos deberían ser acotados dada la regulación del sistema y el tipo de activo que tiene la empresa, concentrado en líneas de carácter zonal.

Finalmente, un aspecto que se deberá despejar es si el grupo empresarial cumple con el artículo 7 de la ley eléctrica, que busca evitar la integración en los diversos segmentos eléctricos, pero con cierto énfasis en la transmisión eléctrica.

El abogado Marcelo Mardones explica que, a su juicio, esta norma es anacrónica, y además es de difícil comprensión y aplicación. "Será interesante ver si las autoridades de competencia la consideran en la revisión de la situación global del grupo en que se integra State Grid, lo que en la revisión de Chilquinta fue sólo esbozado, en el entendido que la propia ley eléctrica le entrega las atribuciones en la materia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles", apunta.