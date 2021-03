Startup respaldada por Gates se une a la carrera para hacer que el hidrógeno verde sea más barato

Energía

H2Pro dijo este martes que recaudó US$ 22 millones para trasladar su tecnología del laboratorio a la fábrica y se ha propuesto producir hidrógeno verde por US$ 1 por kilogramo para la segunda mitad de esta década.

La startup israelí H2Pro se unió a la carrera para producir hidrógeno verde barato después de asegurar inversiones con fondos respaldados por el fundador de Microsoft Corp, Bill Gates, y el multimillonario de Hong Kong, Li Ka-shing.

A medida en que los gobiernos y las industrias se toman en serio la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha aumentado la demanda de hidrógeno producido al dividir el agua, utilizando electricidad renovable, como un combustible libre de carbono para reemplazar el carbón, el petróleo y el gas natural. H2Pro dijo este martes que recaudó US$ 22 millones para trasladar su tecnología del laboratorio al piso de la fábrica. Sumitomo de Japón y el fabricante de automóviles Hyundai Motor también invirtieron.

Es probable que el hidrógeno sea una parte crucial de la descarbonización de industrias como el acero y el cemento, y quizás también el transporte marítimo y la aviación, dados los límites de la tecnología actual de baterías. Sin embargo, hasta ahora, el hidrógeno verde no se ha adoptado ampliamente porque es bastante caro de producir.

"Definitivamente vemos un mercado mundial para estos dispositivos", dijo Talmon Marco, director ejecutivo de H2Pro. "Cuando iniciamos la empresa en 2019, era mucho más difícil tener una conversación con los inversionistas sobre el hidrógeno. Y hoy es como, 'Oh, sí, absolutamente. El hidrógeno está sucediendo'".

Marco anteriormente cofundó la aplicación de mensajería y llamadas Viber, que fue adquirida por Rakuten por US$ 900 millones en 2014. Luego cofundó y dirigió la aplicación de transporte compartido Juno hasta que fue comprada por Gett por US$ 200 millones en 2017.

¿Cómo funciona H2Pro?

La tecnología de H2Pro es similar a los electrolizadores alcalinos que se utilizan más comúnmente en la actualidad para producir hidrógeno verde, pero con un giro crucial. Cuando el agua se divide, el proceso actual utiliza energía eléctrica no solo para separar los átomos de hidrógeno y oxígeno, sino también para emparejar dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, respectivamente, para formar los gases separados.

H2Pro reduce ese uso de energía al dividir el paso en dos. Primero, crea hidrógeno en el cátodo del electrolizador. La reacción química también cambia la composición de su ánodo a base de níquel. Luego, la celda se inunda con un líquido caliente, que ayuda al ánodo a liberar gas oxígeno con la ayuda de energía térmica en lugar de energía eléctrica, antes de que se pueda volver a realizar el primer paso.

Al modificar la metodología actual, H2Pro dice que podrá producir hidrógeno verde por US$ 1 por kilogramo para la segunda mitad de esta década. Eso es mucho más barato que las proyecciones actuales del grupo de investigación de energía limpia BloombergNEF, que no espera un precio tan bajo hasta 2050. Un kilo de hidrógeno verde costaba entre US$ 2,50 y US$ 6,80 en 2019.

Tifenn Brandily, analista de hidrógeno de BNEF, dijo que el objetivo de US$ 1 por kilo era "muy ambicioso", aunque estaba impresionado con el enfoque de H2Pro.

La nueva tecnología atrajo a inversionistas, incluido Breakthrough Energy Ventures, el fondo liderado por Gates que tiene como objetivo invertir en empresas que tienen el potencial de reducir las emisiones globales anuales hasta en 500 millones de toneladas cada año. Los patrocinadores de BEV también incluyen al CEO de Amazon.com, Jeff Bezos; y Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP.

Actualmente, H2Pro puede producir alrededor de 100 gramos de hidrógeno al día con un prototipo de laboratorio. Espera tener pronto un modelo más grande capaz de producir 1 kilogramo al día. El dinero que ha recaudado se destinará a una mayor investigación y desarrollo para fabricar electrolizadores a escala comercial. Esta etapa de ampliación es a menudo donde la mayoría de las nuevas empresas de tecnología limpia fracasan.

H2Pro está muy por detrás de sus competidores que utilizan electrolizadores convencionales. Los proyectos piloto actuales en construcción podrán producir miles de kilogramos por día. Los proyectos de mayor escala tendrán capacidades muchas veces mayores.

Las empresas con sede en Europa y el Reino Unido, como ITM Power, Nel ASA y Green Hydrogen Systems, ya están compitiendo para aumentar la producción. Otros actores industriales más establecidos como Siemens Energy, Thyssenkrupp y Haldor Topsoe también se están preparando para comenzar la fabricación a gran escala.

Aun así, la industria del hidrógeno verde está en sus inicios. Se espera que la avalancha de empresas en Europa genere hasta 470 mil millones de euros (US$ 560 mil millones) para 2050 en fondos gubernamentales e inversión privada, según estimaciones de la Unión Europea.

H2Pro está planeando su primera fábrica en Israel que debería poder producir cientos de megavatios de capacidad a partir de 2023, según el CEO Marco. Se pueden construir fábricas adicionales en otros países, dijo.