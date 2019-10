State Grid busca préstamo para pagar la compra de Chilquinta

Energía

La compañía, con sede en Beijing, está en conversaciones iniciales con los bancos para obtener un préstamo a un año y dos años.

State Grid Corp. de China está manteniendo conversaciones con bancos para un préstamo de unos US$2.000 millones con el que busca respaldar la adquisición de los activos de distribución eléctrica en Chile de Sempra Energy (que considera a Chilquinta), según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía, con sede en Beijing, está en conversaciones iniciales con los bancos para obtener un préstamo a un año y dos años, dijeron las personas que no están autorizadas para hablar de forma oficial y pidieron que no se revelara su identidad. La compañía no respondió de inmediato a un fax en el que se solicitaban comentarios.

Las compañías en la región de Asia-Pacífico excluyendo Japón están pidiendo préstamos para realizar adquisiciones, impulsando los volúmenes de transacciones en lo que va de año al nivel más alto desde 2016, según datos de Bloomberg. China Yangtze Power Co. está en conversaciones con bancos para un préstamo puente de un año de hasta US$4.000 millones con el que respaldar la adquisición de las actividades peruanas de Sempra Energy.

Se prevé que la adquisición de State Grid por US$ 2.300 millones, que incluye negocios chilenos de Sempra como Chilquinta Energía SA, Tecnored SA y una participación del 50% en Eletrans SA, se complete en el primer trimestre de 2020.