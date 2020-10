Andrés Mena, socio chileno en Paul Hastings Nueva York: “Mi carrera ha sido el resultado de planear a largo plazo, trabajar mucho y una dosis de suerte”

Entre Códigos

-¿Por qué decidiste hacer tu carrera en el extranjero?

-Porque las oportunidades que se me presentaron eran demasiado buenas para ser ignoradas... Como muchas carreras, la mía ha sido el resultado de planear a largo plazo, trabajar mucho y la siempre necesaria dosis de suerte. Salir de Chile fue la parte fácil, el lograr quedarme afuera en el largo plazo fue lo que realmente tomó mucho más esfuerzo y propósito. Siempre aspiré a llegar a practicar en corporate law al más alto nivel posible, y Estados Unidos me dio esa oportunidad.

-¿Cómo llegaste a ser socio de una firma en NY?

-Trabajando muy duro, desarrollándose intelectualmente como abogado pero también como vendedor de servicios legales y dándoles a sus clientes ese valor adicional que distingue a las firmas top de las firmas que sólo hacen la pega... Un socio no es necesariamente el más inteligente, el mejor abogado, el mejor desarrollador de negocios, el más trabajador: es una mezcla de todas esas cosas que se tienen que combinar equilibradamente. Creo haber logrado eso con el tiempo y la firma lo reconoció.

- ¿Cómo es para una chileno hacerse espacio en una plaza tan competitiva?

-Es más difícil, sin duda.... New York tiene la gracia de que hay mercados que reconocen el valor que puede venir de productos un tanto exóticos como un abogado chileno. A mí me ayudó mucho el haber trabajado antes en Chile: me dio un grado de madurez profesional que contrastaba con la de mis pares.

Dicho eso, para lograr triunfar en New York, uno tiene que volverse un producto muy específico, y parte de eso requiere ser un poco menos abogado al tradicional estilo chileno, y ser un poco más abogado corporate e internacional. Ayudó mucho también hablar idiomas y ser percibido no tanto como chileno si no que como un producto internacional, más difícil de clasificar simplemente como un abogado latinoamericano.

-¿Qué fue lo más complejo de trabajar en otra jurisdicción?

- El idioma es difícil. No quiero decir hablar inglés, si no el hablarlo (y escribirlo) naturalmente, tanto en profesional como coloquial. Eso toma largo tiempo y mucha práctica (y algunos errores). Y en lo cultural las reglas son distintas. El valor en el mercado legal de la diversidad es muy real y practicado de un modo muy sustantivo. El apreciar esas distintas reglas del juego es un desafío que toma tiempo enfrentar. Cuando yo me fui de Chile a finales de los 90, el mercado legal chileno en el área corporativa era de una homogeneidad total. En Estados Unidos el tema de la diversidad se estaba implantando con fuerza.

- ¿Por qué te decidiste por los temas de financiamiento y reestructuración como área de práctica?

- En Chile hacía mucho financiamiento, y eso implicaba mucho contacto con documentos financieros norteamericanos. Inclinarme a hacer financiamientos acá hizo mucho sentido. Y cuando empecé a trabajar en Estados Unidos (hacia finales del 2000), fueron los últimos meses que precedieron a la crisis del de las empresas punto com, la recesión que le siguió y 9/11. Todo el mundo empezó a hacer restructuraciones porque el mundo de M&A se movió a realizar M&A a través de restructuraciones y quiebras. Todo eso, junto con el crecimiento del mercado de private equity es lo que definió mi carrera.

- Desde la distancia, ¿Cómo observas la industria legal chilena?

- Chile tiene una industria legal muy sofisticada, de las más sofisticadas de Latino América. Hay un selecto grupo de firmas que se mueven en transacciones que serían importantes en cualquier mercado. La calidad del servicio legal en Chile es muy alta: el estándar norteamericano claramente ha influencia a varias generaciones de abogados chilenos, y se nota. Yo llevo 20 años en Estados Unidos, y la evolución del mercado chileno es muy positiva. Las firmas chilenas se han vuelto más prácticas, más eficientes, mucho más familiares con las expectativas de abogados gringos.

- ¿Volverías a ejercer en Chile?

- Pero sin duda. Chile tiene estudios y empresas que juegan en el mercado internacional al más alto nivel. Hay varias pegas en Chile por las cuales muchos abogados se mudarían a Chile.