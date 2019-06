Baker & McKenzie distinguida en cambio climático

Entre Códigos

Hace unos días en Londres se realizó el Who’s Who Legal Awards Ceremony 2019, donde la publicación reconoce a las firmas legales del año en distintas categorías. Baker & McKenzie ganó el premio Climate Change Firm of the Year Award a nivel mundial. En Chile, el área es liderada por Antonio Ortúzar (en la foto).

No fue el único premiado en la serie de reconocimientos que entrega la publicación, ya que Carey resultó nombrado como la firma del año en Chile a nivel general.