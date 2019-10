Baker & McKenzie potencia área tributaria

Entre Códigos

La firma internacional Baker & McKenzie acaba de incorporar a un abogado senior en su equipo en Chile. Se trata de Cristián Bonacic, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la UAI y Master of International Taxation en The University of Sydney, Australia, que viene a potenciar esta área de práctica.

Bonacic trabajó en el Servicio de Impuestos Internos y en Deloitte Chile, donde estuvo a cargo del área de Tax Controversy.