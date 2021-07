Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn lanzan nuevo podcast legal

Entre Códigos

Cariola Díez Pérez-Cotapos, junto a Sargent & Krahn, se sumaron a la tendencia de los grandes estudios globales y presentaron su nuevo podcast llamado "All you need is law" en Spotify.

Según mencionaron en un comunicado, el programa consistirá en conversaciones sobre la actualidad y el mundo legal en Chile. En su primer capítulo, emitido el 22 de julio, el socio Jorge Boldt habla sobre las restricciones individuales durante la pandemia, con relación al estado de excepción constitucional que rige en el país.

Lorena Avendaño, abogada del estudio, comenta que la iniciativa busca entregar una manera más amena de reflexión sobre estos temas. "La idea surgió este año y de inmediato generó interés. El nombre nace de una encuesta hecha en la oficina, así como los temas que podrían cubrirse y en general ha sido un proyecto muy colaborativo. Con este podcast nos podrán escuchar en todo el mundo y eso nos motiva para comentar temas interesantes desde una perspectiva legal", dijo.

"All you need is law" irá subiendo quincenalmente nuevos capítulos con temas de Propiedad Intelectual, liderados por Sargent & Krahn, y otros temas legales, liderados por Cariola Díez Pérez - Cotapos.

En el país, Carey fue uno de los estudios que inauguró este formato con su programa AltaVoz, en el que sus abogados conversan sobre regulación y tendencias.