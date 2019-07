Carolina Fuensalida y conflicto en Colegio de Abogados: "Es hora de terminar con los papelones"

Entre Códigos

Frente a la renuncia de una de las consejeras de su lista, Macarena Letelier dijo que lamenta su salida.

La renuncia de Macarena Letelier al consejo del Colegio de Abogados profundizó la división y pugnas al interior del gremio que este lunes deberá resolver si el actual presidente, Arturo Alessandri se mantendrá o no en este rol, tras haber puesto su cargo a disposición a comienzos de mes.

El camino está pavimentado para que haya una nueva elección, ya que Alessandri no cuenta con el apoyo necesario para mantenerse en el poder. De partida, dos de los consejeros de su lista -que es mayoría- no participarán de la reunión (Letelier que acaba de renunciar y Paulo Montt que estará fuera de Chile), mientras el resto de los integrantes del consejo han manifestado en distintas instancias su posición en contra del actual timonel del colegio.

Una de las consejeras que decidió exponer su malestar frente al último de los episodios que han marcado este conflicto es Carolina Fuensalida, integrante gremialista que impulsó las cuotas de género y que tras la renuncia de Letelier lamentó su decisión, "es una pena", dijo y agregó también estar consciente de la "tensión" que generó la consejera al interior de la lista.

"Lo que veo de toda esta situación es que nos dejamos atrapar por la presión mediática, luego vino la renuncia de importantes integrantes del colegio, como Loreto Silva, y se sumó la presión de los grupos feministas...todo ello nos hizo olvidar de que el Colegio de Abogados tiene estatutos bien claros y es que la presidencia se elige por mayoría dentro de un consejo", dijo.

En ese sentido, agregó que "no es sano echar abajo una decisión legítima (como la reelección de Alessandri) presionando a través de los medios ... habla mal de la democracia y respeto que nos merecemos como ciudadanos", dijo.

Respecto de lo que suceda en los próximos días aclaró que el lunes solo se resolverá la situación del actual timonel, y que en caso de que se concrete su salida -que es lo más probable- deberán votar la presidencia en un próximo consejo, el que debería realizarse el 12 de agosto.

Como lista -dijo- volverán retomar las conversaciones para definir hacia quién dirigirán los apoyos. Aunque Fuensalida no lo confirmó, dentro del gremialismo algunos ya están lanzando el nombre de Héctor Humeres como una figura que podría generar consenso. "Hasta ahora no tenemos mayor claridad de la decisión, lo único que puedo señalar es que la designación que sea no puede ser impuesta por presiones externas", indicó.

"Sea hombre o mujer, lo que debe primar son las características de liderazgo, empuje y confianza que genere...en ese sentido estoy convencida de que cada uno de los consejeros poseemos estas condiciones", descartándose como opción, "en otro momento tal vez pudo haber sido, pero ahora no".

Agregó que es la oportunidad para "terminar con los papelones y resolver nuestros problemas internamente y estoy convencida de que podemos lograrlo, pero para ello debemos dejar de lado las cartas (a los medios) y los titulares y ponernos a trabajar en conjunto".

Fuensalida insistió que todo este conflicto le ha dejado un sabor amargo. "Ha sido muy ingrato todo, junto con Carmen Domínguez (la otra consejera gremialista), como lo he repetido en varias ocasiones, hemos trabajado incansablemente por las cuotas y que las mujeres tengamos mayor representatividad en el colegio, pero no para hacer de esto un lucha de género que tenga este desenlace donde el colegio se ha transformado en un espectáculo, donde se ha visto perjudicada la institución y también las propias mujeres abogadas", concluyó.