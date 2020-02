Caso seguros: los argumentos de Codelco en su nueva solicitud de documentos

Entre Códigos

Estatal pidió informe referido en acta del directorio de Chilena Consolidada que da cuenta de una investigación interna.

En una semana clave para la etapa prejudicial del caso de fraude por sobrecostos en seguros de vida en los sindicatos de Radomiro Tomic y de Chuquicamata 1, 2 y 3 denunciado por Codelco, esta compañía ingresó el jueves un recurso ante el 29° Juzgado Civil de Santiago donde cuestionó los antecedentes entregados por la Chilena Consolidada y solicitó una nueva audiencia para que esta última proporcione los documentos solicitados.

En efecto, la estatal instó a que la aseguradora exhiba “el informe a que se hace referencia en el acta de la sesión de su directorio de fecha 29 de octubre, en la cual se da cuenta, explícitamente, de la existencia de una investigación en curso por la situación de las pólizas contratadas por dichos sindicatos”.

Con ello, hace referencia a la gestión interna que instruyó la Chilena Consolidada con el objetivo de “esclarecer las responsabilidades del caso con motivo de las gravísimas irregularidades producidas en las pólizas de seguro” contratadas por los referidos sindicatos, se indica.

Al respecto, Codelco enfatizó que esas actas del directorio de la aseguradora dieron cuenta de la realización de un análisis –que se extendió por un plazo en torno a cinco meses- y de su término con el resultado de un informe que está en manos de su administración y mesa directiva.

En relación a este tema, Diario Financiero informó este viernes que el recurso presentado por Codelco habría sostenido que la Chilena Consolidada justificó que no contaba con los documentos solicitados debido a que su investigación no estaba concluida, en circunstancias de que esa aseguradora había enviado un oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el que indicaba que ese proceso sí había finalizado. Sin embargo, esta última información no figura en el contenido del recurso presentado por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi en representación de la estatal.

Detalles del recurso En sus razones para solicitar nuevamente la exhibición del informe, Codelco detalla que los antecedentes presentados por la Chilena Consolidada el 29° Juzgado Civil se limitaron a la presentación de “un power point que hace referencia a unos hallazgos sin que se haya acompañado de los documentos que los sustentan y que resultan necesarios para preparar la demanda”.

Señala que a pesar de que los contenidos en dicho formato dicen relación con temas referidos a “la esencia y configuración misma de la maquinación defraudatoria de la que fue víctima Codelco y sus trabajadores”, acusa que no entregó los detalles de las faltas enunciadas a pesar de que es “evidente que se encuentran contenidos y elaborados en los documentos que sirvieron de base”.

Sobre ello, la estatal indicó que es “grave que se refiera a esa presentación como un informe, pretendiendo, veladamente, estar cumpliendo con la medida ordenada”