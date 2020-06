¿Cuál es el rol y cómo se perfilan los gerentes legales de las mayores firmas de la región?

Entre Códigos

Documento detalla las principales fortalezas y desafíos de los fiscales de empresas.

Después de un trabajo que se extendió por dos años, con entrevistas y reuniones a más de un centenar de fiscales de grandes empresas en Latinoamérica -particularmente multinacionales- la firma internacional de abogados CMS publicó en Chile los resultados de su investigación denominada: The Latin America GC: Rising to the challenge.

Se trata de un detallado informe, elaborado por los socios de la firma Luis Felipe Arze y Jonathan Warne, que aborda -con cifras en mano- los principales desafíos de los fiscales en las mayores organizaciones de la región, dentro de los cuales destacan:

Ética y cumplimiento: De acuerdo al informe, un 92% de los gerentes legales relevan los temas de ética y cumplimiento como “esenciales” o “muy importantes” en su labor profesional, muy por sobre otros aspectos, incluso los que tienen que ver con sus responsabilidades más tradicionales como asesoría en asuntos legales comunes, relacionados con el negocio.

Un tendencia, dice el reporte, acentuada por la mayor regulación y escrutinio público que se ha dado en los últimos años.

Mayor influencia: Un aspecto que remarcaron los encuestados es el tema de la ‘influencia’. El 85% de los fiscales latinoamericanos señaló que podrían hacer mejor su trabajo si desarrollaran más sus habilidades de influencia. Mientras, un 92% cree que la capacidad de influencia se puede enseñar. De acuerdo a este informe, lo que hay detrás de estas cifras es que a ojos de los fiscales de empresas, un gerente legal exitosos debe ser escuchado, tanto formal como informalmente, en los niveles más altos de la compañía. “Debe ser visto como alguien cuyo consejo es esencial para el logro de la estrategia corporativa”.

Liderazgo: Según el reporte, los gerentes legales “efectivos” –al igual que otras disciplinas- son a menudo aquellos que tienen la confianza para delegar muchas funciones legales y de gestión a los miembros del equipo que saben que pueden confiar. “Ellos saben cuándo dar un paso atrás y cuándo intervenir”.

Medición del desempeño: Sobre este punto, el documento destaca que las 3/4 partes de los gerentes legales encuestados cuentan con mecanismos de medición del rendimiento. Así, el 75% usa algún tipo de indicador de desempeño, el mayor porcentaje que han registrado dentro de las encuestas que CMS ha realizado en otras jurisdicciones. A juicio de los autores del reporte, “el uso de KPI simplemente se está volviendo más común y, en segundo lugar, al tratarse mayoritariamente de firmas multinacionales, estos indicadores tienen mayor relevancia”. En tanto, el 25% restante, que no usa una medición formal, cree que es importante poder demostrar el valor del equipo legal para el negocio, incluso algunos de ellos han decidido que deberían introducir sus propios KPI y otros tantos se quejan de que es difícil encontrar criterios cuantitativos objetivos para medirlos.

Innovación: Aunque muchas veces se asocia al uso de mayor tecnología, la innovación es más una forma de pensar y actuar. Con todo, aproximadamente la mitad de los encuestados se consideran a sí mismos solo “un poco” innovadores, mientras el resto se divide entre “muy innovador” y “no innovador”. Es decir, la mayoría está más bien al debe en esta cualidad.