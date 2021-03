ECIJA-Otero suma como socia a experta en temas laborales

Entre Códigos

Siguen las novedades dentro de los estudios locales. Esta vez, ECIJA-Otero nombró como nueva socia de la firma a la abogada María Dolores Echeverría.

La profesional es especialista en materias laborales, corporativas y de tecnologías de la información, con 28 años de experiencia en el asesoramiento a importantes empresas nacionales e internacionales en dichas materias.

Es miembro del Colegio de Abogados de Santiago, y autora de “Recognition of Foreign Judgments” (Swett and Maxwell Editors) y “Recognition of Money Judgments” (Business Inc.Editors), además de coautora de la edición anual de “Labour and Employment Compliance in Chile” Wolters Kluwer desde el 2013. También ha sido reconocida como abogada destacado por las publicaciones “The Best Lawyers”, Chambers & Partners y Legal 500.