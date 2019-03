Excesiva demora en aprobación de fusiones y adquisiciones marca encuentro de la IBA

Entre Códigos

Banqueros de inversión y abogados compararon los proceso en América Latina y el mundo. También abordados desafíos en materia de cumplimiento.

Cerca de 900 abogados del mundo llegaron hasta Santiago para participar la conferencia "Fusiones y adquisiciones (M&A): desafíos y mejores prácticas en la era del compliance", organizado por la International Bar Association (IBA).

El tema que se tomó las primeras sesiones fue la incidencia de las regulaciones en el cierres de operaciones de M&A, en un contexto donde las proyecciones para este año apuntan a un mayor nivel de actividad, en especial en Brasil -que se ve con mejores perspectivas que en el pasado-, lo que contrasta con México, donde temas de políticas interna podrían desincentivar al mercado, según expuso Vanessa Dager, managing director M&A Latin America de Credit Suisse.

Agregó que los países de la región con mejores expectativas son Perú, Colombia y Chile, al contrario de Argentina que tendrá un mercado más limitado hasta las elecciones presidenciales de octubre.

El socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos, Francisco Illanes, explicó América Latina muestra un atraso en la regulación de libre competencia frente a Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo para resolver temas complejos como mecanismos para comprar una compañía que atravesó por escándalos de corrupción.

Aunque destacó que eso no sucede en el caso nacional, dijo que acá el desafío es tener un procedimiento más expedito de aprobación de estas operaciones, ya que en algunos casos "se han convertido en un verdadero problema".

Una solución es "concentrarse en las transacciones más grandes de un mismo sector y no en montos bajos multisectoriales. Eso sería un cambio", recalcó.

Casos donde se ha visto esto es en la venta del CDF, que estuvo cerca de un año en análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), o en los acuerdos con aerolíneas que impulsa Latam, que estuvo poco más de dos años en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y aún está a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.

Jaime Carey, socio del estudio del mismo nombre, dijo que en materia regulatoria, el país se volvió más estricto, pues en el pasado "las reglas eran más laxas", pero destacó que eso permite que Chile se ponga a tono con legislaciones más modernas como las europeas.

"Creo que esto es positivo, permite que el país opere correctamente", agregó.

"Plan de compliance a veces termina en un cajón"

Para Paulo Larrain, socio de DLA Piper, en Chile los planes de compliance se han vuelto cada vez más frecuentes en las empresas, pero dice "hay camino por recorrer".

"Estos programas son más efectivos si se cumplen en mayor grado. Todavía hay mucho por hacer, pero ha habido un gran cambio en la legislación mundial en los últimos años, más estrictas en Europa y Estados Unidos que han hecho que las grandes firmas y sus subsidiarias en Chile deban adaptarse", y viceversa, señala.

No obstante, hace el punto en que "hay muchas compañías que dan cumplimiento formal a la ley, y tienen el programa en un cajón, y termina siendo un simple check-the-box".

Considera también que "casos de colusión, debidamente investigados, han generado más conciencia en el empresariado (...) Pero al final puedes tener reglas muy claras, pero todo siempre está condicionado al comportamiento humano".

Ricardo Riesco, titular de la FNE, y Benjamín Grebe, vice chair, IBA Latin American Regional Forum.

El ministro José Ramón Valente y Pablo Iacobelli, de Carey.

Diego Muñoz, Rosa Ertze y Arturo Alessandri.

Valente resaltó la apertura de Chile

El ministro José Ramón Valente, abrió el seminario con un discurso centrado en los atributos que han convertido a Chile en un país atractivo para la inversión internacional y en los efectos de ese proceso para el avance y madurez logrados por la economía nacional.

Al respecto, valoró el aporte de las políticas de apertura económica implementadas en los últimos 30 años y que que han permitido que un conjunto importante de empresas extranjeras hayan decidido instalarse en el mercado local. En este marco,

destacó a modo ejemplo el efecto de la entrada de WOM, para activar la competencia en la industria de las telecomunicaciones chilena.

Rosario Celedón criticó políticas de género en las empresas

En el seminario del Colegio de Abogados, tuvo lugar el panel de discusión Governance, stewardship and activism, del cual fue parte Rosario Celedón, comisionada de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

En la instancia, la abogada se refirió a las temáticas de diversidad de género y sostenibilidad, mostrando una mirada crítica respecto de cómo Chile va incorporando los cambios y actualizandose en relación a los tiempos.

Para Celedón lo que se vive hoy es un cambio de paradigma en las jurisdicciones de la región, en lo que tiene que ver con estos temas, sin embargo nota reticencia desde las empresas. "Hace tres años cuando le pedimos a las compañías comenzar a discutir sobre la diversidad de género o sobre temas como la sostenibilidad, las empresas no podían entender que la iniciativa viniera de la CMF. Si bien ha habido mejoramientos, todavía no hay un nivel de conciencia de la importancia de estos temas", señaló.

Y con respecto a la regulación chilena, la comisionada también fue crítica. "Los grandes cambios legales en Chile se han hecho por casos complejos o por la presión de cumplir con los estándares internacionales como los de la OCDE".