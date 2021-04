Expertos chilenos en compliance apuestan por EEUU para iniciar expansión internacional

Entre Códigos

Las oportunidades que ofrece la asesoría a las matrices de las empresas presentes en la región, llevaron a BH Compliance a abrir una oficina en Miami tras años de experiencia en Latinoamérica.

Tras debutar en 2009 a partir de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (20.393) -que estableció sanciones para las personas naturales que cometan determinados delitos para beneficiar a la empresa-, y cumplir un papel pionero en la certificación de modelos de prevención, hoy la firma BH Compliance se ha consolidado como un actor destacado en este ámbito.

“Principalmente, lo que hacemos es luchar contra la corrupción desde el sector privado. En concreto, hacemos un monitoreo de los modelos de compliance -o cumplimiento- para ayudar a las empresas a crear una cultura sobre esto. Nosotros monitoreamos que todos los procesos que tienen para prevenir que ocurran delitos, efectivamente se estén cumpliendo”, explica la directora ejecutiva de la firma Susana Sierra.

En medio de este trabajo en nuestro país, empezaron a poner sus ojos en otros mercados y desde 2014 desarrollaron trabajos de asesoría a empresas en distintos países de Latinoamérica, periodo en el cual monitorearon sus respectivas políticas y procedimientos. Producto de esta labor, la ejecutiva señala que ya cuentan con clientes en Perú, Colombia, Argentina y algunos países de Centroamérica.

No obstante precisa que en esa fase “nunca llegamos a la masa suficiente de clientes para poder abrir una oficina”, sí valora la experiencia ganada con las alianzas que establecieron en la región. Esto, junto con constatar que “Chile está a años luz en estos temas respecto del resto de países latinoamericanos, y estamos mucho más avanzados”.

A partir de esta primera etapa más allá de las fronteras chilenas, la firma buscó pasar al siguiente nivel aterrizando en Estados Unidos con una oficina en Miami.

- ¿Cuál es el motivo que los llevó a instalarse en el mercado estadounidense?

- Buscamos que las matrices de compañías que son de EEUU, y que tengan filiales en Latinoamérica -donde tenemos mayor expertise-, puedan tener la tranquilidad de que en todas sus filiales en Latinoamérica se está dando cumplimiento el compliance. Esto, le permitirá a la matriz decir, por ejemplo, que un mercado tiene problemas porque la filial no está cumpliendo con el compliance. Entonces, les damos una especie de tablero de control de esta medición.

Ya tenemos la sociedad BH Compliance Estados Unidos, y lo que estamos haciendo ahora es tener reuniones con clientes allá a través de videollamadas. Si es que estaremos solos allá como empresa o en alianza, eso es algo que aún no hemos definido. Si bien hoy estamos yendo solos, no descartamos poder asociarnos.

- ¿Cómo funcionan en Estados Unidos las leyes que buscan evitar situaciones de corrupción en las empresas?

- Allá las sanciones son mucho mayores. Uno de los grandes ejemplos es el caso SQM donde fue sancionado con más de US$ 30 millones. Además, existe un tema reputacional importante. Allá que una empresa cometa un acto de corrupción le puede terminar matando la compañía muy fácilmente.

- En el caso de Chile, ¿cómo evalúa el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?

- Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener una Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Antes de 2009 pasaban dos cosas interesantes: pensábamos que en Chile no había corrupción y, además, no hablábamos de compliance, no existía, y por algo muy simple: si decíamos en Chile que no había corrupción, para qué íbamos a hacer algo para prevenirlo.

Por lo mismo, en 2009 no pasó mucho con la Ley porque tampoco la tomamos en cuenta, pero en la medida que empezamos a tener casos de corrupción y que la Ley se empezó a aplicar tímidamente, sí produjo un remezón en las empresas, al menos en las más grandes. Esta ley trajo el compliance y hoy hace, independiente que actualmente falte mucho, que las empresas empezaran a implementar el compliance.

- ¿Cómo analiza las normas que buscan evitar la corrupción a nivel de Latinoamérica?

- Generalmente son las mismas leyes de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas. En eso, Chile está mucho más avanzado.

El salto que falta en Latinoamérica es realmente llegar a la creación de una cultura de compliance, porque puede pasar que las empresas se lo tomen de verdad o que esto termine solo en el papel. Eso es lo que más nos ha costado ir trabajando en estos países.